寒い季節、おうち時間やデスクワークのお供に欠かせないのがブランケットです。機能性はもちろん、デザインや肌触りにもこだわった優秀アイテムがスリコにラインナップしています。

見た目も質感も満点！ スリコのやわとろポコポコ大判ブランケット

この記事では、触り心地もデザインも抜群な、スリコの「やわとろポコポコ大判ブランケット：100×140cm」をご紹介します。

3COINSの「やわとろポコポコ大判ブランケット：100×140cm」

商品の特徴

スリコのやわとろポコポコ大判ブランケットは、「やわらか」で「とろける」ような心地よい肌触りのブランケット。きめ細かな表面加工が施されており、密度が高く、触れるたびにうっとりするような質感です。立体感のあるポコポコとしたデザインが、シンプルながらもお部屋にさりげないお洒落感をプラスしてくれます。

大判サイズだからマルチに活躍

サイズは約100×140cmと、一般的なひざ掛けよりも一回り大きい大判タイプ。膝掛けとしてはもちろん、肩から羽織ってもしっかりと体を包み込んでくれます。ソファーに掛けてインテリアのアクセントにしたり、ベッドスローとしてホテルライクにコーディネートしたりと、使い道は多岐にわたります。

部屋に馴染むニュアンスカラーが魅力

カラーは部屋馴染みの良いピンクベージュとブラウンがラインナップ。筆者はフェミニンで可愛らしさもあるピンクベージュにして、現在は子どもの掛け布団として活用しています。適度な厚みがあって暖かいので、子どもも気持ちよさそうに眠っています。お昼寝の際、リビングに無造作に置かれていても、出しっぱなし感がなくおしゃれに見えるのが嬉しいポイントです。

オフィスや車内など、もう少しコンパクトに使いたい方には、一回り小さいやわとろポコポコブランケット：70×100cmも展開されています。用途に合わせてサイズを選べるのはありがたいですね。高見えするデザインと、いつまでも触っていたくなるような「やわとろ」感で、この冬の必需品になること間違いなしです。

心もお部屋も温めてくれる防寒アイテムをお探しの方は、スリコの「やわとろポコポコ大判ブランケット」を試してみてはいかがでしょうか。