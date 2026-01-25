発売されてから大盛り上がりを見せている、任天堂のゲーム機「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ 2）」。大切な新しいゲーム機を傷やホコリから守り、周辺機器も含めて快適に収納・持ち運びしたいですよね。

この記事では、スリコに登場したゲームアクセシリーズから、新型Switchの家での収納・外への持ち運び"に最適な「ホコリ防止クリアカバー」と「大容量ハードキャリングケース」をご紹介します。

3COINSの「ホコリ防止クリアカバー」

商品の特徴

シンプルでインテリアに馴染むスイッチ2用クリアカバー

スリコのホコリ防止クリアカバーは、ニンテンドースイッチ2本体をドックに置いたまま、ホコリや汚れ、傷から手軽に守れるクリアカバーです。本体の上からサッとかぶせるだけで設置完了。クリアなグレーベージュの半透明デザインなので、ゲーム機のデザイン性を損なわずにインテリアに馴染みます。

ゲーム機から発生する熱を逃がせる排熱穴も完備

側面にケーブル用のスリットが設けられているため、ケーブルを取り外すことなくそのまま被せられます。また以前発売されたニンテンドースイッチ用のゲームクリアボックスカバーから改良された点として、カバーの裏面に細かな穴が空けられて、ゲーム機から発生する熱を逃がせる排熱対策が考慮されたのは高ポイントです。

発売されたばかりの新型Switchは周辺アイテムもまだ多くないため、しっかりした保護カバーをワンコイン価格でゲットできるのは嬉しい限り。長期間使わないときでも、このカバーがあれば大切なスイッチ2をしっかり保護できますね。

3COINSの「大容量ハードキャリングケース」

スリコの大容量ハードキャリングケースは、ニンテンドースイッチ2本体と周辺機器をまとめて持ち運び・収納できる、頑丈なハードケースです。ブラックの外装にグレーの持ち手が付いた、男女問わず使いやすいスタイリッシュでシンプルなデザインとなっています。

整理整頓しやすい仕切りと豊富な収納スペース

ケース内部は、本体、ドック、充電アダプタをそれぞれ分けて収納できる仕切りが設けられた大容量設計。ゲーム機本体はゴムバンドでしっかり固定できるため、持ち運びの際の揺れや衝撃から守ってくれます。フタの裏側には、ケーブルやストラップなどの周辺機器をまとめて入れられるファスナー付きポケット。さらにゲームカード（カセット）を12個収納できるポケットまで完備されています。

カセットポケット付きでソフトも迷子にならない

本体だけでなく、ドックと充電アダプタをぴったり収納できるので、「旅先でドックがなくてテレビに繋げない」という心配なくスイッチ2を持ち運べます。帰省や友人宅でのパーティなど、大勢でゲームを楽しむシーンで活躍してくれるでしょう。ちょっとしたお出かけの際は、よりコンパクトに本体とゲームカードを持ち運ぶのに便利なハードキャリングケースも同時に登場しています。スリムに持ち運びたい方はこちらもチェックしてみてくださいね。

スリコのゲームアクセシリーズでは、発売されたばかりで周辺アイテムがまだ少ないスイッチ2を、おしゃれに収納・持ち歩けるお手頃なアイテムがたくさんラインナップしています。

生活感を抑えてお部屋になじむ、スリコのゲームアクセシリーズを試してみてはいかがでしょうか。