いざ病院へ行くとき、診察券が見当たらなかったり、お薬手帳を忘れてしまったりして慌てた経験はありませんか。子どもの分まで管理するとなると、カード類や書類を整理するだけでも一苦労ですよね。

  • 収納力抜群で通院セットを一括管理！ スリコの《WEB限定商品》お薬手帳ケース

この記事では、診察券やお薬手帳をスッキリひとつにまとめられる便利アイテム、スリコの「《WEB限定》お薬手帳ケース」をご紹介します。

3COINSの「《WEB限定》お薬手帳ケース」

  • 商品名：《WEB限定》お薬手帳ケース
  • 価格：550円
  • サイズ：約縦19×横13×マチ1.5cm
  • カラー：ベージュ、チャコールグレー
  • 素材：〈表地〉合成皮革、〈裏地〉ポリエステル100％
  • 販売ショップ：3COINS

商品の特徴

  • シンプルで上品なシボ感のあるレザー調素材

スリコの《WEB限定》お薬手帳ケースは、通院に必要なアイテムをまるごと管理できる多機能ケースです。550円とは思えない高見えするレザー調の素材感で、バッグに入れてもかさばらないスリムな設計。落ち着いたベージュとチャコールグレーの2色展開で、大人が持ち歩きやすい上品なデザインが魅力です。

  • カードポケット9つ、メッシュポケット、3つの内ポケットも完備

9つのカードポケットに加え、中身が見えるファスナー付きメッシュポケット、3つの内ポケットを搭載。A6サイズまでの母子手帳やお薬手帳がすっぽり収まります。中央にはペンホルダーも付いているので、ちょっとしたメモや、病院の書類を記入する際もスムーズです。

  • 母子手帳やお薬手帳、領収書などまとめて管理

筆者は、子どもの母子手帳と医療証、お薬手帳を内ポケットに分けて収納しています。お財布の中で診察券が混ざってパンパンになっていましたが、これひとつに集約したことで、受付での出し入れが劇的に楽になりました。診察券だけでなく、領収書や処方箋の一時保管にも重宝しています。薬を持ち歩くときにも、メッシュポケットに入れておけば手間なく取り出せますね。

唯一、ファスナーを開閉する際に内側の縫い代を少し噛みやすいと感じる場面もありましたが、ゆっくり動かせば問題ありません。この価格と機能性を考えれば十分すぎるクオリティです。お薬手帳としてだけでなく、パスポートケースや通帳管理ポーチとなど、さまざまな用途で活躍してくれます。

通院時のバタバタを解消し、スマートに健康管理をしたい方にぴったりのアイテムです。WEB限定商品ですので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

診察券を整理整頓したい方は、スリコの「《WEB限定》お薬手帳ケース」を試してみてはいかがでしょうか。