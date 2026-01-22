赤ちゃんのおむつはかさばりがちで、外出時の持ち運びはママ・パパの悩みの一つですよね。おむつ、おしり拭き、おむつ替えシートなど、できればおむつ替えに必要なアイテムはコンパクトにまとめたいところ。

おむつとおしり拭きをまとめて収納！ スリコの圧縮おむつポーチ

この記事では、かさばるおむつを圧縮してコンパクトに持ち運べる、スリコの「圧縮おむつポーチ／KIDSおでかけ」をご紹介します。

3COINSの「圧縮おむつポーチ／KIDSおでかけ」

商品の特徴

ファスナーで圧縮するとポーチのマチが約半分に

スリコの圧縮おむつポーチは、おむつを収納してから圧縮して、コンパクトに持ち運べるアイテム。ポーチの側面についている圧縮用のファスナーを閉めることで、マチを約16cmから約7cmへと、半分以下にまでコンパクトにできます。カラーはブラックとWEB限定のベージュの2色がラインナップ。バッグにしまってもそのまま持ち歩いても使いやすい色味となっています。

おしり拭きポケットとフタ付き

おむつだけでなく、おしり拭きシートも入れられる一体型のデザインが魅力。内側にポケットがあり、そこにお尻拭きを入れられます。外側にはプッシュ式のフタがついており、ボタンを押すだけでパッと開くので、おむつ替えの際もスムーズに取り出せます。

持ち手付きでベビーカーにも取り付けできる

持ち手が付いていて持ち運びにも便利。バッグから取り出しやすく、フックなどで吊るしたり、ベビーカーのハンドルにも取り付けられます。収納力の目安として、新生児サイズなら約24枚と、XLサイズでも約16枚と、たっぷり入ります。筆者は子供の洋服や使用済みおむつを捨てるゴミ袋なども一緒に入れており、日常使いから旅行まで幅広く活躍しています。

おむつ替えに必要なものをまとめてスマートに持ち運び

内側のお尻拭きポケットは密閉されていないので、ポーチを開けっぱなしにしておくとお尻拭きが乾燥しやすくなります。筆者はこのポーチを日常的に使っていて、おしり拭き1パックを使い切るまでに乾燥してしまったことは一度もありませんが、あまり使わないときは注意しましょう。

マザーズリュックを使っていても、子どものおむつや洋服は結構かさばりがち。まとめてしまって。コンパクトに圧縮できるので、バッグがパンパンのママ・パパにとって、この圧縮ポーチはまさに救世主です。一つ持っておけば、お出かけがぐっと快適になるアイテムです。

お出かけ時のおむつ収納にお悩みの方は、スリコの「圧縮おむつポーチ／KIDSおでかけ」を試してみてはいかがでしょうか。