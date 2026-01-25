お買い物時にエコバッグが必須のいま、袋詰め作業は意外と手間がかかるもの。ジャンボパックのお肉などをまとめ買いすると、持ち帰る際にかさばってしまって大変ですよね。そんな悩みを解決してくれるのが、レジで精算してそのまま持ち帰れるマイバスケットです。

この記事では、日々の買い物をぐっと楽にしてくれる便利アイテム、スリコの「デリバリーバスケット」をご紹介します。

3COINSの「デリバリーバスケット」

商品の特徴

スリコのデリバリーバスケットは、買い物の際にマイバスケットとして大活躍してくれるアイテムです。レジでこのバスケットに直接商品を入れてもらえば、面倒な袋詰めが不要になり、買い物がぐっと楽になります。カラーはブラックとレッドの2色展開。アメリカンショップテイストな見た目がおしゃれで、お買い物気分を上げてくれます。

スリムな縦長設計で置き場所を選ばない

一般的な買い物カゴと比べると、横幅が狭く縦に長いスリムな設計になっています。そのため自転車のカゴや、車の足元にも収納しやすいサイズ感が魅力。縦に高さがあるので、通常の買い物かごと同じ容量を収納可能。素材はポリエチレンで、耐水性があり水に強いので、雨の日のお買い物でも気にせず使えます。

持ち手が縦についていて運びやすい

持ち手が縦についているデザインも特徴的で、スーツケースのようにカゴを横にして持ちやすいと感じました。折りたたみ式ではないため作りがしっかりしており、重いものを入れても安心感があります。ただし、直射日光や高温の車内などに長時間放置すると変形するおそれがあるため、車に積みっぱなしにする際はご注意ください。

子どものおもちゃ入れや収納にも使える

買い物かごとしてはもちろん、おしゃれなデザインを活かして、子どものおもちゃやぬいぐるみ入れにしたり、部屋のごちゃつく小物をまとめて収納するバスケットとしても使えます。軽量なので、持ち運びが必要なアウトドアやピクニック用のバスケットにもおすすめです。

筆者は小さい子どもがいるため、袋詰めの手間がなくなり、買い物の負担が大きく軽減されました。おしゃれな見た目と実用性を兼ね備えたデリバリーバスケットは、日々の生活を快適にしてくれるアイテムです。

買い物の袋詰めにストレスを感じている方は、スリコの「デリバリーバスケット」を試してみてはいかがでしょうか。