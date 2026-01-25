家電が増え、充電する機器も増えた現代。デスク周りや旅行先で、コンセントが足りないと悩むことはありませんか。かといってコンセントを増やしすぎると、ホコリによる火災リスクなど、安全面の管理も気になるところ。

この記事では、コンセント不足の解消はもちろん、手軽な節電と安全性を両立できる、スリコの「スイッチ付き電源タップ3口AC：1m」をご紹介します。

3COINSの「スイッチ付き電源タップ3口AC：1m」

商品の特徴

シンプルでどこでも使いやすいデザイン ※ケーブル結束バンドは付属のものではありません

スリコのスイッチ付き電源タップ3口AC：1mは、コンセント差込口が3つあるスリムな電源タップです。どこでも使いやすいシンプルなアイボリーカラー。スリムでコンパクトなため、デスク周りやテレビ裏など、狭い場所でもすっきりと設置できるのが特長です。

差込口ごとに個別スイッチが付いているのは高ポイント。必要に応じて電源をオン・オフすれば手軽に節電対策になり、感電やショートなどのリスクも軽減できます。また差込口には自動開閉するシャッターを採用。ホコリや異物の侵入を防ぎ、火災の原因となるトラッキング現象の予防にもなり、安心して長く使用できます。

スイングプラグ仕様で壁沿いの配線もすっきり

コンセントプラグは、180度可動するスイングプラグ仕様。コードの向きを自由に変えられるので、家具や壁に沿って配線しやすく、狭い場所でもすっきりと設置できます。合計1500Wまで対応しており、パソコンやデスクライト、スマホの充電など、一般的なデスク周りの機器であれば同時に使用しても安心です。

筆者はリビングの充電ステーションとして活用しています。スイッチで個別にON/OFFできるため、使っていない充電器への通電を切るのが手軽で、安全意識と節電意識が自然と高まりました。機能性と安全性を兼ね備えた、日常生活に役立つアイテムです。

節電や安全性を高めたい方は、スリコの「スイッチ付き電源タップ3口AC：1m」を試してみてはいかがでしょうか。