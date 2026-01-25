家電が増え、充電する機器も増えた現代。デスク周りや旅行先で、コンセントが足りないと悩むことはありませんか。かといってコンセントを増やしすぎると、ホコリによる火災リスクなど、安全面の管理も気になるところ。
この記事では、コンセント不足の解消はもちろん、手軽な節電と安全性を両立できる、スリコの「スイッチ付き電源タップ3口AC：1m」をご紹介します。
3COINSの「スイッチ付き電源タップ3口AC：1m」
- 商品名：スイッチ付き電源タップ3口AC：1m
- 価格：1,320円
- サイズ：〈本体〉約縦16.5×横4.5cm×奥行き2.6cm〈コード〉約1m
- カラー：アイボリー
- 素材：〈本体〉ABS樹脂、PC〈コード〉PVC
- 定格入力：AC100、50/60 Hz
- 定格出力：合計1500Wまで
- 差込口（出力）：ACコンセント×3
- 製品寿命：約2～3年 ※数値は使用環境などの使用条件により変動します。
- 販売ショップ：3COINS
商品の特徴
スリコのスイッチ付き電源タップ3口AC：1mは、コンセント差込口が3つあるスリムな電源タップです。どこでも使いやすいシンプルなアイボリーカラー。スリムでコンパクトなため、デスク周りやテレビ裏など、狭い場所でもすっきりと設置できるのが特長です。
差込口ごとに個別スイッチが付いているのは高ポイント。必要に応じて電源をオン・オフすれば手軽に節電対策になり、感電やショートなどのリスクも軽減できます。また差込口には自動開閉するシャッターを採用。ホコリや異物の侵入を防ぎ、火災の原因となるトラッキング現象の予防にもなり、安心して長く使用できます。
コンセントプラグは、180度可動するスイングプラグ仕様。コードの向きを自由に変えられるので、家具や壁に沿って配線しやすく、狭い場所でもすっきりと設置できます。合計1500Wまで対応しており、パソコンやデスクライト、スマホの充電など、一般的なデスク周りの機器であれば同時に使用しても安心です。
筆者はリビングの充電ステーションとして活用しています。スイッチで個別にON/OFFできるため、使っていない充電器への通電を切るのが手軽で、安全意識と節電意識が自然と高まりました。機能性と安全性を兼ね備えた、日常生活に役立つアイテムです。
節電や安全性を高めたい方は、スリコの「スイッチ付き電源タップ3口AC：1m」を試してみてはいかがでしょうか。