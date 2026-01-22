散らかりがちなキッチンや衣類の整理整頓、子どもの持ち物への名前付けに便利なラベルシール。おしゃれなラベリング収納やネームシール作りに興味はあるけれど、専用の機械は高そう、操作が難しそうと、導入のハードルが高いと感じていませんか。
この記事では、スマホで簡単におしゃれなラベルが作れる、スリコの「ラベルプリンター」をご紹介します。
3COINSの「ラベルプリンター」
- 商品名：ラベルプリンター](https://www.palcloset.jp/display/item/2523-GHLP-00000/?b=3coins)
- 価格：3,850円
- サイズ：約幅7.4×奥行き9×高さ3.5cm
- 重量：約130g
- カラー：ブラウン、アイボリー
- 付属品：専用ラベル×1、取扱説明書、保証書 ※充電器・ケーブル類は別売りです。別途ご用意ください。
- 電源：AC100-240V 50-60Hz ＜入力＞5V-1A
- 内臓バッテリー：リチウムイオンバッテリー1200mAh
- 充電端子：USB Type-C
- 印刷方式：感熱式
- 有効印字寸法：文字幅12mm
- 印刷ヘッド寿命：約50Km（※使用頻度、使用環境、印字内容によって変動します）
- 印刷解像度：203dpi
- 印字速度：15mm/s
- 印刷方式：連続印刷
- Bluetooth：5.0
- 周波数帯域/出力：2.4GHz帯（2402MHz～2480MHz）class2
- 最大通信距離：8m（※使用頻度、使用環境、印字内容によって変動します）
- 動作温湿度範囲：0～50℃、湿度10～90%（結露なし）
- 販売ショップ：3COINS
商品の特徴
スリコのラベルプリンターは、なまえシールや収納用のラベリングに使えるラベルが、手軽にプリントできるアイテムです。カラーはブラウン、アイボリーの2色展開。手のひらに収まるコンパクトサイズで、コロンとした見た目もかわいらしいデザインが魅力です。
感熱式の印刷方式を採用しているため、インク交換の手間がなく、付属の専用ラベルロールをセットするだけでOK。本体は充電式で、別途Type-Cの充電ケーブルを用意して充電してください。専用アプリ「MarkLife」をスマホでダウンロードし、Bluetoothで本体と接続すればすぐに使えます。
編集機能が本当に豊富で、テキストのフォント変更はもちろん、かわいいスタンプや日付挿入、QRコードの追加、画像の追加も可能。オリジナリティあふれるラベルが簡単に作成できます。専用アプリは直感的に操作できるので、ラベル作り初心者の方でも安心です◎
筆者は砂糖と塩のラベルを、ケーキやフライドポテトのスタンプを添えてかわいく作ってみました。同じような容器に入れても、調味料を間違えて使う心配もなくなります。衣類ケースの中身を示すマークをラベルにしたり、友達に渡すプレゼントのメッセージシールにしたりと、アイデア次第で使い方が無限に広がりますね。
専用ラベルは付属のホワイト以外に、別売りの専用ラベルロール2個セットがあります。カラーはホワイト、クリア、イエロー/グリーン、ピンク/オレンジ、ブルー/パープルの5種がラインナップ。他社製のラベルは使用できないので、気になる方は他のカラーのラベルロールもスリコでゲットしましょう。
こんなに高機能なのに、3,850円という手の届きやすい価格設定もスリコならでは。暮らしを整える強力な味方になってくれるおすすめアイテムです。人気アイテムなため店舗では完売のお店も出ていますが、オンラインでたびたび再販されているので、こまめにチェックしてみてくださいね。
手軽にオリジナルラベル作りを始めたい方は、スリコの「ラベルプリンター」を試してみてはいかがでしょうか。