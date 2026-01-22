散らかりがちなキッチンや衣類の整理整頓、子どもの持ち物への名前付けに便利なラベルシール。おしゃれなラベリング収納やネームシール作りに興味はあるけれど、専用の機械は高そう、操作が難しそうと、導入のハードルが高いと感じていませんか。

SNSでも大注目！ 手のひらサイズで高性能なスリコのラベルプリンター

この記事では、スマホで簡単におしゃれなラベルが作れる、スリコの「ラベルプリンター」をご紹介します。

3COINSの「ラベルプリンター」

商品の特徴

インテリアに馴染むシンプルでスマートなデザイン



スリコのラベルプリンターは、なまえシールや収納用のラベリングに使えるラベルが、手軽にプリントできるアイテムです。カラーはブラウン、アイボリーの2色展開。手のひらに収まるコンパクトサイズで、コロンとした見た目もかわいらしいデザインが魅力です。

感熱式の印刷方式を採用しているため、インク交換の手間がなく、付属の専用ラベルロールをセットするだけでOK。本体は充電式で、別途Type-Cの充電ケーブルを用意して充電してください。専用アプリ「MarkLife」をスマホでダウンロードし、Bluetoothで本体と接続すればすぐに使えます。

専用アプリを使ってスマホでラベルデザインを作成

編集機能が本当に豊富で、テキストのフォント変更はもちろん、かわいいスタンプや日付挿入、QRコードの追加、画像の追加も可能。オリジナリティあふれるラベルが簡単に作成できます。専用アプリは直感的に操作できるので、ラベル作り初心者の方でも安心です◎

砂糖と塩のラベルを作ってみました

筆者は砂糖と塩のラベルを、ケーキやフライドポテトのスタンプを添えてかわいく作ってみました。同じような容器に入れても、調味料を間違えて使う心配もなくなります。衣類ケースの中身を示すマークをラベルにしたり、友達に渡すプレゼントのメッセージシールにしたりと、アイデア次第で使い方が無限に広がりますね。

別売りのカラーラベルロールも

専用ラベルは付属のホワイト以外に、別売りの専用ラベルロール2個セットがあります。カラーはホワイト、クリア、イエロー/グリーン、ピンク/オレンジ、ブルー/パープルの5種がラインナップ。他社製のラベルは使用できないので、気になる方は他のカラーのラベルロールもスリコでゲットしましょう。

こんなに高機能なのに、3,850円という手の届きやすい価格設定もスリコならでは。暮らしを整える強力な味方になってくれるおすすめアイテムです。人気アイテムなため店舗では完売のお店も出ていますが、オンラインでたびたび再販されているので、こまめにチェックしてみてくださいね。

手軽にオリジナルラベル作りを始めたい方は、スリコの「ラベルプリンター」を試してみてはいかがでしょうか。