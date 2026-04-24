FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月24日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「月末セール」を開始した。5月1日15時まで。

初心者から玄人向けまで幅広く、全18機種のPCをセール価格で用意した。

今回のセールの目玉モデルとなるのが、AMDから登場したばかりの新たなフラグシップCPU「Ryzen 9 9950X3D2」を搭載するデスクトップPC「FRGHLB850M/WS0424」(税込セール価格899,800円)。Ryzen 9 9950X3D2のほか、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、4TB M.2 NVMe Gen4 SSDという構成の、最新＆最高峰の一台を80万円台で販売する。

また、カプコンから本日発売のSFアクションアドベンチャーゲーム『PRAGMATA』など、人気ゲームがもらえるキャンペーン対象モデルもラインナップ。

あわせて、4月30日13時まで開催中の「パソコン全品送料無料キャンペーン」との併用が可能。期間中は、どのモデルも送料無料で購入できる。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB850M/WS0424」 セール価格899,800円(税込)

・AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

・水冷CPUクーラー (MSI MAG CORELIQUID I240、ブラック)

・64GB (32GB x2) DDR5 メモリ

・4TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5090 (ASUS製)

・1350W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 7) + Bluetooth 5.4

※『PRAGMATA』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格324,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D

・水冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『紅の砂漠』バンドルキャンペーン対象 (4/25購入分まで)

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格284,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『PRAGMATA』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格199,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。