毎日履くスニーカーや運動靴の靴ひも。脱ぎ履きのたびに結ぶのが面倒に感じたり、歩いているうちにほどけてしまってイライラしたりしませんか。たまにやたらと解けやすい靴ひもがあり、どれだけ強く結んでも解けてしまうので転倒の原因に。

もう靴ひもを結ばなくていい！ スリコの靴ひもストッパー10個セット

この記事では、靴ひもが解ける悩みを解消してくれる便利アイテム、スリコの「靴ひもストッパー10個セット」をご紹介します。

3COINSの「靴ひもストッパー10個セット」

商品の特徴

シンプルな構造の靴ひもストッパー

スリコの靴ひもストッパー10個セットは、靴ひもに取り付けることで、靴ひもを結ばずに靴ひもを固定できるアイテム。クリアとブラックの2色がラインナップしており、どんな靴にも合わせやすいシンプルなデザインになっています。

ストッパーをスライドして穴に靴ひもを通すだけ

使い方はとても簡単。ストッパーをスライドさせ、それぞれの穴に靴ひもの片側を通すだけ。靴を履いた状態で足のサイズに合わせて靴ひもの長さを調整するだけで、靴ひもを結ばずしっかり靴ひもが固定されます。余った靴ひもは長すぎないよう調整しましょう。靴の中に入れ込むか、カットするとすっきり使えます。

一度ストッパーをつけてしまえば、靴ひもを毎度結ぶ手間がなくなります。ストッパーがしっかり靴ひもを固定してくれるので、歩いている途中でほどける心配もなし。混雑している道や、子どもを抱っこしているとき、かがんで結び直す手間がなくなりストレスフリーに過ごせます。

靴ひもを結ぶのが苦手なお子さんや、結び方を覚えたてのお子さんの靴に使うのもおすすめです。靴ひもがほどけて転んでしまうリスクを減らせるのは、親にとっても安心ですね。10個セットなので、ランチバックや巾着のひもに通して使うのも便利だと思いました。

靴ひもを結ぶのが面倒だと感じている方は、スリコの「靴ひもストッパー10個セット」を試してみてはいかがでしょうか。