日々忙しく過ごしていると、つい飲み忘れてしまう薬やサプリ。朝晩で種類が変わったり、食後だったり……。飲むタイミングや量もそれぞれ違うので、管理が大変だと感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、薬やサプリを飲みやすくまとめて管理できるアイテム、スリコの「回転ピルケース」をご紹介します。

3COINSの「回転ピルケース」

商品の特徴

シンプルで日常使いしやすいデザイン

スリコの回転ピルケースは、日々のサプリや薬の管理に便利なアイテムです。上部は透明で中身が確認でき、下部はグレーカラーとシンプルで使いやすいデザイン。手のひらサイズとコンパクトで、バッグのポケットに入れて持ち歩くにも便利です。

手のひらに収まるコンパクトなサイズ

内部は7つのスペースに分かれており、一週間分の薬やサプリを収納できます。薬を収納するときは、取出口を開け、上フタを取り外します。薬をケース内に入れ、上フタと取出口を閉じれば準備完了。中央のボタンを押すことで内部の仕切りが回転し、薬を取り出せます。

中央のボタンを押すと仕切りが回転

1回分ずつ取り出せるので、毎回飲む量を数える必要がありません。筆者が飲んでいるサプリも10粒は余裕で入り、十分な容量も嬉しいポイント。薬だけでなく、クリップや画びょうといった小さな文房具の収納にも使えるため、デスク周りの整理にも重宝しそうです。取出口が少し緩いので、持ち運ぶ際はしっかり閉じているか確認したり、取出口が開きにくい小さなポケットにしまうと安心です。

取出口は簡単に開け閉めできる

数種類の薬やサプリを飲んでいる方は、薬を確認しながら一つずつ取り出す手間がなくなり、飲み間違える心配もなくて安心ですね。忙しい朝でもサッと用意できるので、飲み忘れ防止にも役立ちそうです。

常備薬の管理にお困りの方は、スリコの「回転ピルケース」を試してみてはいかがでしょうか。