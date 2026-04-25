スマホにタブレット、PCと、持ち歩くデバイスが増えるほど増えていくのが充電器やケーブルの悩み。カバンの中で絡まったり、コンセント周りがごちゃついたりするのはストレスですよね。

これ1台でデスクもカバンもすっきり！ スリコのリールケーブル付きACアダプター

この記事では、デザイン性とハイスペックな機能性を両立した、スリコの「リールケーブル付きACアダプター」をご紹介します。

3COINSの「リールケーブル付きACアダプター」

商品の特徴

ニュアンスカラーがおしゃれなコンパクトボディ

スリコのリールケーブル付きACアダプターは、最大出力65WのハイスペックなACアダプターです。標準的なスマホ用急速アダプターが20W前後であるのと比較すると、約3倍にあたる高出力。MacBook Airや一般的なWindowsノートPCを、フルスピードで充電しながら高負荷の作業をこなせる本格派。一方で見た目は、マットな質感と絶妙なニュアンスカラーがスリコらしく、ガジェット特有の「メカっぽさ」を感じさせないデザインが魅力です。

最大の特徴は、本体にType-Cのリール式ケーブルが内蔵されていること。約75cmまで伸びるケーブルは、必要な分だけ引き出して使えるので、デスクの上がコードで溢れる心配がありません。使い終わったらサッと巻き取れるので、コンセントに差しっぱなしでも見た目がスマート。カバンに入れる際も、別でケーブルを持ち歩かなくていいので本当に楽です。

最大3台同時充電が可能◎ ポート構成も優秀

リールケーブル以外にもUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを1つずつ搭載。最大3台のデバイスを同時に充電できます。家族旅行やカフェでの作業時にこれ1つあれば、いくつもアダプターを持ち歩く必要がなくなります。PD規格に対応しているので、対応ケーブルを使えば急速充電できるのも嬉しいポイント。

通販ページと商品パッケージに記載の出力事例を参考に

詳しい使い方や注意事項は、同梱の取扱説明書を読み正しくご使用ください。

コンセントプラグは折りたたみ式で持ち運びもストレスフリー

実際に手に取ってみると、見た目に反した123gという軽さに驚きました。プラグ部分も折りたたみ式なので、他の荷物を傷つける心配もありません。4,180円という価格はスリコの中では高価格帯ですが、デザインの美しさと65W出力かつリール式という機能性を考えれば、むしろ他ブランドのアダプターよりコスパが高いと感じました。

筆者は最近、出先にゲーム機を持ち歩いていますが、このアダプターなら急速充電しながらプレイできるため非常に快適です。外出先でもスマホやPCなどの機器を、しっかり充電したいという方には特におすすめできる名品です。

充電環境をスマートに、パワフルに整えられる、スリコの「リールケーブル付きACアダプター」を試してみてはいかがでしょうか。