スマホにタブレット、PCと、持ち歩くデバイスが増えるほど増えていくのが充電器やケーブルの悩み。カバンの中で絡まったり、コンセント周りがごちゃついたりするのはストレスですよね。
この記事では、デザイン性とハイスペックな機能性を両立した、スリコの「リールケーブル付きACアダプター」をご紹介します。
3COINSの「リールケーブル付きACアダプター」
- 商品名：リールケーブル付きACアダプター
- 価格：4,180円
- サイズ：〈本体〉約縦4.7×横4.1×奥行き6.3cm 〈ケーブルの長さ〉75cm
- カラー：ミント、グレー、ピンク
- 重量：約123g
- 素材：〈本体〉ポリカーボネート 〈ケーブル〉TPE
- 内容物：リールケーブル付きACアダプター本体×1、取扱説明書兼保証書×1
- コネクタ形状：USB Type-Cポート/USB Type-Aポート/USB Type-Cコネクタ
- 定格入力：AC100V-240V～50-60Hz 1.5A
- 定格出力：〈USB Type-Aポート〉5V3A/9V2A/12V1.5A 〈USB Type-Cポート〉5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A 〈リールケーブル〉5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A ※数値は使用環境・状況により変動します。
- 最大出力：65W ※PD（Power Delivery）規格対応USB Type-CポートにPD非対応機器・ケーブルを接続した場合も充電は可能ですが、最大出力15Wとなります。
- 販売ショップ：3COINS
商品の特徴
スリコのリールケーブル付きACアダプターは、最大出力65WのハイスペックなACアダプターです。標準的なスマホ用急速アダプターが20W前後であるのと比較すると、約3倍にあたる高出力。MacBook Airや一般的なWindowsノートPCを、フルスピードで充電しながら高負荷の作業をこなせる本格派。一方で見た目は、マットな質感と絶妙なニュアンスカラーがスリコらしく、ガジェット特有の「メカっぽさ」を感じさせないデザインが魅力です。
最大の特徴は、本体にType-Cのリール式ケーブルが内蔵されていること。約75cmまで伸びるケーブルは、必要な分だけ引き出して使えるので、デスクの上がコードで溢れる心配がありません。使い終わったらサッと巻き取れるので、コンセントに差しっぱなしでも見た目がスマート。カバンに入れる際も、別でケーブルを持ち歩かなくていいので本当に楽です。
リールケーブル以外にもUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを1つずつ搭載。最大3台のデバイスを同時に充電できます。家族旅行やカフェでの作業時にこれ1つあれば、いくつもアダプターを持ち歩く必要がなくなります。PD規格に対応しているので、対応ケーブルを使えば急速充電できるのも嬉しいポイント。
詳しい使い方や注意事項は、同梱の取扱説明書を読み正しくご使用ください。
実際に手に取ってみると、見た目に反した123gという軽さに驚きました。プラグ部分も折りたたみ式なので、他の荷物を傷つける心配もありません。4,180円という価格はスリコの中では高価格帯ですが、デザインの美しさと65W出力かつリール式という機能性を考えれば、むしろ他ブランドのアダプターよりコスパが高いと感じました。
筆者は最近、出先にゲーム機を持ち歩いていますが、このアダプターなら急速充電しながらプレイできるため非常に快適です。外出先でもスマホやPCなどの機器を、しっかり充電したいという方には特におすすめできる名品です。
充電環境をスマートに、パワフルに整えられる、スリコの「リールケーブル付きACアダプター」を試してみてはいかがでしょうか。