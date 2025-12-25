リビングやキッチン、子ども部屋など、家のあらゆる場所で活躍する収納アイテム。収納力はもちろん、インテリアに馴染むデザイン性も重要なポイントですよね。

  • 天然木の持ち手がおしゃれなスリコのメッシュ収納M

    天然木の持ち手がおしゃれなスリコのメッシュ収納M

この記事では、シンプルながらデザイン性の高い収納アイテム、スリコの「メッシュ収納：M」をご紹介します。

3COINSの「メッシュ収納：M」

  • 商品名：メッシュ収納：M
  • 価格：1,320円
  • サイズ：約高さ18×幅39×奥行き25cm
  • カラー：ホワイト、ブラック
  • 耐荷重：5kg
  • 素材：〈本体・ネジ〉鉄（粉体塗装） 持ち手〈素地の種類〉竹 〈表面塗装の種類〉フェノール樹脂/アルキド樹脂塗装
  • 販売ショップ：3COINS

商品の特徴

  • シンプルで使いやすいデザイン

    シンプルで使いやすいデザイン

スリコのメッシュ収納：Mは、鉄製のメッシュ素材でできたシンプルな収納ボックスです。本体はホワイトとブラックの2色展開で、どんなインテリアにも馴染みやすいデザイン。Mサイズは約高さ18cm、幅39cm、奥行き25cmで、キッチンのストック品や子どものおもちゃなど、様々なものをたっぷり収納できます。

  • 天然木の持ち手が温かみをプラス

    天然木の持ち手が温かみをプラス

この収納ボックスの一番のポイントは、天然木（竹）の持ち手。無機質なメッシュ素材に温かみのある竹の持ち手が加わることで、シンプルなだけでなくおしゃれで上品な印象になっています。持ち手があることで、高い場所への出し入れや、別の部屋への移動も楽々です。天然素材のため、持ち手は一つひとつ木目や色合いが異なり、個体差があるのも魅力的ですね。

  • サイズ違いのSと、統一感のある収納に

    サイズ違いのSと、統一感のある収納に

本体はメッシュ素材なので、中に何が入っているか一目でわかります。中身が見えるので、ついつい忘れがちなストック品の管理にも役立ちます。ホコリがたまりにくく、通気性も良いのが嬉しいポイントですね。サイズ違いでメッシュ収納：S（約高さ17.5×幅24×奥行き24cm、耐荷重3kg）もあり、組み合わせて使うことでより統一感のある収納ができます。

  • 子どものおもちゃ収納やぬいぐるみディスプレイにも◎

    子どものおもちゃ収納やぬいぐるみディスプレイにも◎

筆者は子どものぬいぐるみやおもちゃの収納に使用しています。メッシュ素材は子どもがおもちゃを自分で見つけられるので、探して出す手間がグッと減りました。また生活感の出やすいアイテムも、このメッシュ収納に入れればぐっとおしゃれな雰囲気に。インテリアの一部として部屋に馴染んでます。

おしゃれな収納アイテムをお探しの方は、スリコの「メッシュ収納：M」を試してみてはいかがでしょうか。