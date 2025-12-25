モバイルバッテリーや充電ケーブル、ワイヤレスイヤホンなど、外出時に持ち運ぶガジェット類が増えてきた昨今、それらをまとめて収納できるポーチは必需品です。どうせ毎日持ち運ぶなら、機能的なだけでなく、バッグから取り出すたびに気分が上がるような、おしゃれなデザインを選びたいですよね。

落ち着いた上品なメタリックカラーが魅力！ スリコのメタリックガジェットポーチスリム

この記事では、メタリックな光沢がおしゃれで便利な、スリコの「メタリックガジェットポーチスリム」をご紹介します。

3COINSの「メタリックガジェットポーチスリム」

商品の特徴

ピンクベージュの落ち着いた光沢感が魅力

スリコのメタリックガジェットポーチスリムは、外側がメタリックカラーのおしゃれなガジェットポーチです。カラーはベージュとシルバーがラインナップ。筆者が選んだベージュは、ピンクベージュのような落ち着いた大人かわいい色合いが魅力。持っているだけで気分が高まるアイテムです。

持ち手付きで持ち運びにも便利

持ち運びに便利な持ち手付き。バッグから取り出しやすく、デスクや棚に吊り下げておくことも。開閉口は180度大きく開くので、中身が出し入れしやすいのも高ポイント。ポーチの中身を一目で確認でき、USBやSDカードなどの細かいアイテムもすぐに取り出せます。ダブルファスナー仕様で開閉もスムーズ◎

内ポケットが3つあってガジェットを整理できる

内側には3つの内ポケットが付いています。モバイルバッテリー本体、充電ケーブル、ワイヤレスイヤホン、SDカードなどを分けて収納し、ポーチの中でごちゃつくのを防げます。マチが4cmとスリムながら、モバイルバッテリーを持ち運ぶのにちょうどいいサイズ感なのが嬉しいですね。

実際に使ってみて、普段使いにも便利ですが、出張や旅行の際に必要なアイテムをまとめるのにも良いと思いました。デジカメの収納にも使えますね。スリムでバッグの中で圧迫感がなく、色々なガジェットを一つにまとめられる絶妙な大きさが気に入りました。デザイン面でも機能面でもおすすめしたいアイテムです。

散らばりがちなガジェット類をおしゃれに整理したい方は、スリコの「メタリックガジェットポーチスリム」を試してみてはいかがでしょうか。