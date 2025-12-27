家電量販店のジョーシンが、恒例の「ひと足早い初売超特価」セールを12月27日から開始した。日替わりで指定商品を割引価格で販売するほか、日替わりで指定ジャンルの商品の割引率をアップする「日替わりカウントダウンクーポン」も配布する。さらに、10万円以上の購入者のなかから抽選で阪神タイガースの選手3名の直筆サインボールが当たるプレゼントも実施する。セールは12月31日まで。

日替わりの特価商品

日替わりで指定商品を割引価格で販売する。おもな特価商品は以下の通り。

12月27日（土）

アテックス マッサージガン「AX-HJ450BK/RD/BE」…1,000円引き

炊飯器（単品価格10,000円以上の商品）…500円引き

12月28日（日）

シャープ ドライヤー「IB-WX902-K」…3,000円引き

レンジ（単品価格10,000円以上の商品）…500円引き

12月29日（月）

NIPLUX レディース美容商品「NP-QN25-BK」…7,000円引き

トースター（単品価格5,000円以上の商品）…300円引き

12月30日（火）

KINUJO ヘアアイロン「LM225」…700円引き

ケトル（単品価格5,000円以上の商品）…300円引き

12月31日（水）

シェーバー（単品価格20,000円以上の商品）…1,000円引き

12月27日～12月31日

TCL 50V型4K液晶テレビ「50P7K」…54,800円

日替わりカウントダウンクーポン

ジョーシンアプリで配信中の特別割引パスポート対象商品のうち、特定ジャンルの商品の割引率を日替わりでアップする。対象商品は以下の通り。

12月27日（土）…プリンター用交換インク（通常3％引き→5％引きにアップ）

12月28日（日）…電球、管球（通常5％引き→10％引きにアップ）

12月29日（月）…各種ディスクメディア・用紙（通常5％引き→10％引きにアップ）

12月30日（火）…スマホ用アクセサリー、モバイルバッテリー（通常5％引き→10％引きにアップ）

12月31日（水）…電池（通常5％引き→10％引きにアップ）

阪神タイガース選手の直筆サインボールが当たる！

12月27日(土)～12/31(水)の期間中、累計購入金額が10万円以上のジョーシンカード会員(当日入会OK)の中から、抽選で60名に選手直筆サインボールをプレゼントする。選手は村上頌樹選手、佐藤輝明選手、前川右京選手で、3選手それぞれ20名（選手は選べない）。

対象の購入商品は家電・キッズランド商品・携帯電話・リフォーム(工事代金・リサイクル料金も含む）など。携帯電話は割引後金額（本体価格－ジョーシン割引－キャリア割引）を基準とする。ギフトカード・プリペイドカードの購入代金は対象外。応募は期間内で1回限り。自動抽選のため、応募の必要はない。