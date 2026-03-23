家電量販店のジョーシンが、Xを用いたプレゼントキャンペーンを実施しています。10万円分のQUOカードPayや人気のテーブルクッカーが当たるチャンスも！ Xを利用していれば、誰でも応募できます。

ジョーシンと春の新生活応援キャンペーン

3月15日から開始した「ジョーシンと春の新生活応援キャンペーン」は、抽選で511名にジョーシン専用QUOカードPayが当たるキャンペーン。商品や当選人数は以下の通りで、総額45万円分となります。

1等：ジョーシン専用QUOカードPay 100,000円分×1名

2等：ジョーシン専用QUOカードPay 10,000円分×10名

3等：ジョーシン専用QUOカードPay 500円分×500名

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)。キャンペーンページのURLでX連携すれば、その場で当選結果が分かります。

応募は3月31日（火）23時59分まで。

「NINJA Crispi プレゼントキャンペーン」

「NINJA Crispi プレゼントキャンペーン」は、シャークニンジャのテーブルクッカー「NINJA Crispi」が当たるキャンペーン。1名にNINJA Crispiが当たるほか、ジョーシン専用 QUOカードPay 500円分が10名に当たるダブルチャンスも用意します。

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)。キャンペーンページのURLでX連携すれば、その場で当選結果が分かります。

応募は3月27日（金）23時59分まで。商品の発送は4月の予定です。