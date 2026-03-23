家電や日用品など、日々のお買い物をお得に楽しみたい——そんな人たちに支持されているのが「ジョーシンスマイルプログラム」。購入日数と累計購入金額に応じてランクが上がり、クーポンやポイントがどんどんもらえる、ジョーシンの会員サービスです。

ジョーシンの会員なら申し込み不要ですぐに利用可能。2026年2月には2周年を迎え、利用者が増える一方、実は知らず知らずのうちに“損”をしてしまっているケースも少なくないのだとか……。

今回は、「ジョーシンスマイルプログラム」の恩恵を最大限享受するため、つまずきやすいポイントをイラストとともにご紹介！これを読めば、ジョーシンでよりお得に買い物を楽しめること間違いなしです。

※ジョーシンカードは店舗にて、Joshin webショップではカードレスで会員番号を発行いたします。(いずれも入会金・年会費不要)

※店舗での特典を受け取るにはジョーシンアプリ、webでの特典を受け取るにはJoshin webショップへの登録が必要になります。

もっと早くランクを上げられる？知らない間に“損”してるかも？

お悩みあるあるエピソードと攻略法

エピソード① 日数も購入金額も足りているはずなのに、なぜか一向にランクが上がらない

ランクアップ条件は確かに満たしているのに、いつまで経ってもレギュラースマイルのまま。システムの不具合か、それともお買い物したこと自体が幻だったのか……。いずれにしても心がモヤモヤしますよね。

＼会員ランクは全部で5つ／

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ジョーシンカードは統合すべし！

ジョーシンカードは「1人1枚」がルールですが、店頭とJoshin webショップでそれぞれ発行されていると、別々の会員として認識されるケースがあります。すると、せっかくジョーシンでお買い物をしても、購入日数と購入金額が分散され、すごく“もったいない”ことに……！

店頭で「Joshin webショップの会員番号とまとめたい」と伝えれば、すぐに統合手続きが可能！統合すれば、店舗とJoshin webショップの実績が合算され、ランクアップが格段に早まります。

なお、「お店のカードはレギュラースマイルだけど、Joshin webショップではゴールドスマイル」といったようにランクが異なる場合、統合後は高いほうのランクが引き継がれますので、ご安心ください。

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エピソード② ジョーシンカードはあるけど、ジョーシンアプリは入れておらず、クーポンやポイントをもらい損ねていた

会員ランク特典のクーポンやポイントなどがジョーシンアプリ内で配信されることを知らず、損していた！なんてことも……。お得に買い物するために、さっそくダウンロードしましょう！

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ジョーシンアプリを活用しないと、もったいない！

ジョーシンスマイルプログラムの集計自体は自動で行われ、会員ランクはお買い物実績に応じて上がります。しかし、会員ランク特典のクーポンやポイントなどはジョーシンアプリで配信されるため、どれだけランクが上がっても、アプリがないと恩恵が少なくなります。

不定期で配布される「割引パスポート」配信時などは、アプリ会員証を提示するだけで対象商品が自動で割引されることもあるので要チェックです！

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エピソード③ 先月たくさん買ったのに、今月にランクが上がっていない

大型家電を新調し、日用品や趣味のゲームソフトもたくさん購入。ワクワクしながらジョーシンスマイルプログラムを見てみると、なんと会員ランクは先月のまま変わっていない。「どうして……？」と、落ち込んでしまうのも無理はありませんよね。

会員ランク反映タイミングに要注意！

購入金額の反映は「注文日」ではなく、「商品お渡し日(お届け日)」が基準。例えば、月末にお取り寄せや配達で注文し、受け取りが翌月になった場合、ランクへの反映は「翌々月」になります。

購入金額の反映は「商品お渡し日(お届け日)」が基準と覚えておきましょう。

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エピソード④ 家電のほかにもいろいろ買っているのに、なかなかランクが上がらない

「商品お渡し日(お届け日)」の翌月になってもランクが上がらないのは、お買い物内容に理由が……！？実は、ジョーシンスマイルプログラムには「対象外項目」があるんです。

まさかの集計対象外！？見落としがちなポイントも……

ジョーシンスマイルプログラムでは、以下への支払いは集計に含まれておらず、購入の際は注意が必要です。

【集計対象外】

・ギフトカード、プリペイドカード、金券類(※ゲームソフトなどのデジタルコンテンツは一部対象)

・追加工事代、リサイクル料、製品延長保証料、長期修理保証料、配送料、修理代など

また、下記の商品は集計対象ですが、集計金額に上限が設けられています。

【集計対象※集計金額に上限あり】

・ゲーム機本体：上限10万円(税別)まで

・携帯電話およびスマホ：上限5万円(税別)まで

ワンポイントアドバイス

Joshin webショップは、家電の他にも、日用品や食品・医薬品、おもちゃや模型まで幅広い商品をラインナップ！アーティストのCDやBlu-rayも取り扱っているので、推し活にもぴったりです。欲しい商品があれば、まずは検索してみてください。「こんな商品も取り扱っているの！？」という驚きの発見があるかもしれません！ Joshin webショップの商品をチェック！

エピソード⑤ いつまでのお買い物が集計対象で、いつランクが更新されるのかわからない

サービス内容はだいたい把握しているものの、細かなルールや仕組みはつい忘れがち……。ただ、理解しておけばより快適に利用できること間違いなしです。ここでおさらいしておきましょう！

集計期間とランクの更新タイミングを要チェック！

集計期間は、前月末日からさかのぼって2年間です。そして、ランクは毎月3日に更新されます。

(例) 2026年1月のランクを判定する場合

2024年1月1日～2025年12月31日の購入分が集計対象です。このとき、新ランクは1月3日に更新されます。1日になった瞬間に更新されるわけではないので注意が必要です。

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ジョーシンスマイルプログラムを活用してお得に買い物を楽しもう！

仕組みを理解し、賢く活用すれば、ジョーシンスマイルプログラムはとてもお得な会員サービスです！店舗はもちろん、豊富な品揃えのJoshin webショップで日々のお買い物をするだけで、会員ランクが上がり、クーポンやポイントなどの特典を受けられます。

「ジョーシンスマイルプログラム2周年キャンペーン」も随時公開予定で、さらに嬉しいお知らせが届くかも！？この機会に、ぜひジョーシンスマイルプログラムをご活用ください！

ジョーシンスマイルプログラムの詳細はこちら

illustrator:香川尚子

[PR]提供：上新電機