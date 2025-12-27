Amazonが年始セール「Amazon初売り」を2026年1月3日9時から開始する。「いい一年を、笑顔ではじめよう。」をテーマに、家電や日用品、ファッション、食品など幅広いカテゴリーの商品を特別価格で提供する。大型家電や家具は組み立て・設置などのサービスも価格に含まれる。セールは1月7日23時59分まで。

今回の初売りでは、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に割引価格で販売するほか、数百種類の福袋も用意する。初売りの目玉商品の一部は12月27日から事前に公開する。福袋は、購入前に中身が分かるタイプと分からないタイプの2種類がある。

大型家電や家具、プレミアムファッションブランドのセールも実施する。冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの対象商品には、組み立て・設置サービスや家電リサイクル回収などのサービスも付帯する。Amazon Fashionの商品は、到着後30日以内であれば返品・返金が可能で、国内返送料は無料。

最大45,000ポイントが当たる「Amazonスタンプラリー」も実施する。Prime Videoの視聴やマンガのシリーズ購読、商品購入などの条件を満たしてスタンプを集めると、抽選に自動で応募できる。エントリー期間は12月27日12時～2026年1月10日23時59分まで。

高ポイントが付与される商品を提供する「ポイントDEAL祭り」も同時に開催する。