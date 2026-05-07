2026年4月1日に社名を「上新電機株式会社」から変更したJoshinが、25,000円分のJoshin専用QUOカードPayが抽選で当たる「新生Joshin誕生祭」のキャンペーンを実施しています。Xを利用している人ならば誰でも参加可能。締め切りは5月10日（日）23時59分までなので、応募はお早めに！
「新生Joshin誕生祭」キャンペーンの賞品と当選者数は以下の通りです。
- Joshin専用QUOカードPay 25,000円分…10名
- Joshin専用QUOカードPay 500円分…500名
応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば応募完了です。応募の締め切りは5月10日（日）23時59分まで。
／— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) April 21, 2026
#新生Joshin 誕生祭🎉
Joshin専用 QUOカードPayを
510名さまにプレゼント✨
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🎁【プレゼント内容】
Joshin専用QUOカードPay
・25,000円分 10名さま
・500円分 500名さま
合計510名さま
☆キャンペーン応募方法☆
① @joshin_info をフォロー☑️
②この投稿をリポスト🔁… pic.twitter.com/CsOx1sHpYL
あわせて、Joshin webショップの「新生Joshin誕生祭」の特設サイトでは、さまざまな特価品を用意しています。こちらもセールは5月10日（日）23時59分まで。