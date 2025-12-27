アップルが、毎年恒例の初売りを実施します。購入する製品に応じてApple Gift Cardをプレゼントする特典は、金額が最大38,000円にアップ！ 対象のiPhoneを購入すると先着でプレゼントされるAirTagは、ダルマのデザインに一新しました。
初売りの期間は、2026年1月2日～1月5日の4日間で、全国の直営店とオンラインのアップルストアの両方で実施します。さらに、今年はAppleのパートナーが運営するBic StyleやC smartなどのApple専門店でもキャンペーンを実施します。
ギフトカードプレゼント、対象製品が拡大！
アップル初売りの特典の1つが、特定のアップル製品を購入するとApple Gift Cardをプレゼントすること。2025年は最大30,000円でしたが、2026年は最大38,000円にアップしました。Apple Gift Cardのデザインは、新たに水引を使ったりんごのデザインに一新しています（オンラインのApple Storeでは電子版ギフトカードを提供）。
Apple Gift Cardプレゼントの対象製品とApple Gift Cardの金額は以下の通り。
|対象製品
|Apple Gift Card金額
|iPhone 16
|12,000円
|iPhone 16 Plus
|12,000円
|iPhone 16e
|8,000円
|MacBook Pro 14インチ（M5チップ）
|30,000円
|MacBook Pro 14インチ（M4 Proチップ / M4 Maxチップ）
|38,000円
|MacBook Pro 16インチ（M4 Proチップ / M4 Maxチップ）
|38,000円
|MacBook Air 13インチ（M4チップ）
|30,000円
|MacBook Air 15インチ（M4チップ）
|30,000円
|Mac mini
|15,000円
|iMac
|24,000円
|iPad Pro 11インチのディスプレイ
|15,000円
|iPad Pro 13インチのディスプレイ
|15,000円
|iPad Air 11インチのディスプレイ
|15,000円
|iPad Air 13インチのディスプレイ
|15,000円
|iPad
|8,000円
|iPad mini
|8,000円
|Apple Watch Series 11
|8,000円
|Apple Watch SE 3
|8,000円
|AirPods Pro 3
|8,000円
|AirPods 4
|4,000円
|アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4
|4,000円
|AirPods Max
|12,000円
|Apple TV 4K
|4,000円
|HomePod
|8,000円
|Beats Studio Buds +
|6,000円
|iPad Pro・iPad Air用Magic Keyboard
|4,000円
|Magic Keyboard Folio iPad（第11世代)
|4,000円
|Apple Pencil Pro
|4,000円
干支柄のAirTagプレゼントも実施、注意点も
指定のiPhoneを購入した人先着6万5000名には、ダルマがデザインされた特別バージョンのAirTagがプレゼントされます。対象のiPhoneは「iPhone 16e」「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」の3機種。いずれも、比較的低価格で購入できる機種なので、春の新生活に向けてiPhone購入を検討している人にはよいチャンスといえます。
Apple専門店のキャンペーン
2026年は、Appleのパートナーが運営する全国のApple専門店でも初売りキャンペーンを実施します。対象店舗は、全国のBic Style、B-PARK+、C smart、misumi STORE、NEWCOMです。
西暦にちなんだ20,260円以上の購入で、毎日先着19名にAppleロゴ入りハンドルサーモボトルをプレゼント。さらに、1月1日から1月3日まで（1月1日が休館の店舗は1月2日から1月4日まで）の期間限定で、Apple Watch Series 11とAirPods 4が2,026円引きの特別価格で購入できます。