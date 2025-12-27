アップルが、毎年恒例の初売りを実施します。購入する製品に応じてApple Gift Cardをプレゼントする特典は、金額が最大38,000円にアップ！ 対象のiPhoneを購入すると先着でプレゼントされるAirTagは、ダルマのデザインに一新しました。

初売りの期間は、2026年1月2日～1月5日の4日間で、全国の直営店とオンラインのアップルストアの両方で実施します。さらに、今年はAppleのパートナーが運営するBic StyleやC smartなどのApple専門店でもキャンペーンを実施します。

ギフトカードプレゼント、対象製品が拡大！

アップル初売りの特典の1つが、特定のアップル製品を購入するとApple Gift Cardをプレゼントすること。2025年は最大30,000円でしたが、2026年は最大38,000円にアップしました。Apple Gift Cardのデザインは、新たに水引を使ったりんごのデザインに一新しています（オンラインのApple Storeでは電子版ギフトカードを提供）。

水引を使ったりんごのデザインに一新したギフトカード

Apple Gift Cardプレゼントの対象製品とApple Gift Cardの金額は以下の通り。

対象製品 Apple Gift Card金額 iPhone 16 12,000円 iPhone 16 Plus 12,000円 iPhone 16e 8,000円 MacBook Pro 14インチ（M5チップ） 30,000円 MacBook Pro 14インチ（M4 Proチップ / M4 Maxチップ） 38,000円 MacBook Pro 16インチ（M4 Proチップ / M4 Maxチップ） 38,000円 MacBook Air 13インチ（M4チップ） 30,000円 MacBook Air 15インチ（M4チップ） 30,000円 Mac mini 15,000円 iMac 24,000円 iPad Pro 11インチのディスプレイ 15,000円 iPad Pro 13インチのディスプレイ 15,000円 iPad Air 11インチのディスプレイ 15,000円 iPad Air 13インチのディスプレイ 15,000円 iPad 8,000円 iPad mini 8,000円 Apple Watch Series 11 8,000円 Apple Watch SE 3 8,000円 AirPods Pro 3 8,000円 AirPods 4 4,000円 アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4 4,000円 AirPods Max 12,000円 Apple TV 4K 4,000円 HomePod 8,000円 Beats Studio Buds + 6,000円 iPad Pro・iPad Air用Magic Keyboard 4,000円 Magic Keyboard Folio iPad（第11世代) 4,000円 Apple Pencil Pro 4,000円

M4 Proチップ / M4 Maxチップを搭載したMacBook Proは、38,000円のギフトカードがもらえる

iPhone 16eはギフトカードと特製AirTagの両方がもらえる！

AirPods Pro 3はなんと8,000円分のギフトカード対象となる

Apple Watchは、最新のApple Watch Series 11やApple Watch SE 3もギフトカード対象となる

干支柄のAirTagプレゼントも実施、注意点も

指定のiPhoneを購入した人先着6万5000名には、ダルマがデザインされた特別バージョンのAirTagがプレゼントされます。対象のiPhoneは「iPhone 16e」「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」の3機種。いずれも、比較的低価格で購入できる機種なので、春の新生活に向けてiPhone購入を検討している人にはよいチャンスといえます。

iPhone 16eなど指定のiPhoneを購入した人にプレゼントされる、ダルマがデザインされた特別バージョンのAirTag

Apple専門店のキャンペーン

2026年は、Appleのパートナーが運営する全国のApple専門店でも初売りキャンペーンを実施します。対象店舗は、全国のBic Style、B-PARK+、C smart、misumi STORE、NEWCOMです。

西暦にちなんだ20,260円以上の購入で、毎日先着19名にAppleロゴ入りハンドルサーモボトルをプレゼント。さらに、1月1日から1月3日まで（1月1日が休館の店舗は1月2日から1月4日まで）の期間限定で、Apple Watch Series 11とAirPods 4が2,026円引きの特別価格で購入できます。