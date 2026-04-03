LGエレクトロニクス・ジャパンは、4月6日23時59分まで開催するAmazonの大型セール「新生活セールFinal」にて、ディスプレイ製品や液晶テレビ、空気清浄機、衣類ケア家電などをセール価格で販売している。
有機ELを採用したゲーミングディスプレイや横長画面で効率的に作業できるウルトラワイドディスプレイなど、ディスプレイ製品を中心に、LG製品を特別価格で提供する。注目の製品は下記の通り。
21:9ウルトラワイド曲面型有機 ELゲーミングモニター LG UltraGear OLED 「39GX90SA-W」＆「34GX90SA-W」：参考価格から24％オフの134,800円から（※34GX90SA-W時）
有機ELグレアパネルゲーミングモニター LG UltraGear OLED 「32GX850A-B」＆「27GX704A-B」：参考価格から18％オフの59,800円から（※27GX704A-B時）
34インチ 21:9曲面型ウルトラワイドスマートモニター LG Smart Monitor「34SR63QA-W」：参考価格から14％オフの48,900円
24.5インチ100Hz対応IPSフルHDモニター「25MS500-B」：参考価格から16％オフの11,900円
31.5インチ移動式4Kスマートモニター LG Smart Monitor Swing「32U889SA-W」：参考価格から15％オフの115,700円
77V型有機ELテレビ「OLED77B4PJA」：参考価格から5％オフの238,000円
衣類ケア家電 LG Styler「S3BNF」：参考価格から15％オフの169,800円
4in1マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture サンドベージュ：参考価格から12％オフの39,800円