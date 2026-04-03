LGエレクトロニクス・ジャパンは、4月6日23時59分まで開催するAmazonの大型セール「新生活セールFinal」にて、ディスプレイ製品や液晶テレビ、空気清浄機、衣類ケア家電などをセール価格で販売している。

有機ELを採用したゲーミングディスプレイや横長画面で効率的に作業できるウルトラワイドディスプレイなど、ディスプレイ製品を中心に、LG製品を特別価格で提供する。注目の製品は下記の通り。