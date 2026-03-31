3月27日にセ・リーグ公式戦が開幕したことを受け、Joshinが「阪神タイガースが勝った翌日はジョーシンへGo！」キャンペーンを開始しました。事前にジョーシンアプリに配信されるクーポンを獲得したうえで、阪神タイガース1軍が公式戦で勝った翌日にJoshin店舗で2,000円以上購入すると、最大100ポイントのJoshinポイントがもらえます。

今シーズンから、ジョーシンアプリへの会員登録が必須となります。毎月3日（※3月のみ20日）に、ジョーシンアプリへクーポンが自動配信されます。「スマイルプログラム」のランクに応じた特典が用意され、ランクが上がるほど内容が充実します。ランクごとの獲得ポイントや獲得枚数は以下の通りです。

会員ランク もらえるポイント（1回あたり） 毎月のクーポン配信枚数 VIPスマイル・プラチナスマイル 100ポイント 毎月3枚 ゴールドスマイル・シルバースマイル 55ポイント 毎月2枚 レギュラースマイル 55ポイント 毎月1枚 会員ランク未確定 なし なし

クーポンは、2,000円以上の購入で1枚使え、会員ランクに応じたポイントがもらえます（来店のみではポイントはもらえません）。クーポンの利用は1日1回限り。クーポンの有効期間は配信日から翌月2日までで、未使用のクーポンは翌月以降に繰り越しされません。

ネットで注文・店舗受取サービスご利用商品、メーカー指定価格商品、各種ギフトカード、プリペイドカード、書籍代、修理代、部品代、配送料、設置料、各種手数料、加入料はポイント進呈対象外となります。