アンカー・ジャパン（Anker）が、「Anker福袋」の予約販売を12月26日から開始した。さまざまな商品をセットにした4種類の福袋を、通常価格から約40％引きで販売する。福袋には、公式オンラインストアで使えるクーポンが入っているほか、抽選で100名にはサプライズアイテムをプレゼントする。

福袋の予約期間は12月26日～2026年1月8日で、注文した福袋は2026年1月中旬から発送する。

予約受付を開始したAnker福袋は以下の4種類。いずれも、特設ページに掲載されているグラフィックから、なんとなく商品が推測できるようになっている。すべての福袋には、公式オンラインストアで使えるクーポンが入っている。さらに、抽選で100名にはサプライズアイテムをプレゼントするとしている。

【福袋】新年スタートチャージセット…21,000円

…モバイルバッテリー＆充電器のセット

【福袋】スマートワークセット…6,000円

…USB-Cハブ＆ケーブルのセット

【福袋】ワイヤレスオーディオセット…10,800円

…Bluetoothスピーカー＆イヤホンのセット

【福袋】ワイヤレス充電デビューセット…18,000円

…ワイヤレス充電器＆イヤホンのセット

直営店Anker Storeでも福袋を販売

全国のAnker Storeでも福袋を販売する。価格は15,000円で、人気の充電関連製品やオーディオ製品の詰め合わせとしている。販売は2026年1月1日から（一部店舗は1月2日や1月3日から実施）。