家電量販店のジョーシンが、2026年の「初売」を全国のジョーシン店舗で2026年1月2日（金）から実施する。阪神タイガースハンドタオルプレゼントのほか、阪神×ヤクルト戦ペア観戦チケットの先着＆抽選プレゼントも用意。ジョーシンアプリでは、最大500ポイントクーポンが当たる新春運試しくじも実施する。初売セール期間は1月2日（金）～1月12日（月・祝）。一部店舗では、1月1日（木・祝）の元日から営業する。

阪神タイガースハンドタオルをプレゼント

1月4日（日）までの期間中、1回の購入総額が5,000円以上のジョーシンカード会員に、Joshinオリジナルの阪神タイガースハンドタオル2枚セットをプレゼント。柄違いの2枚セット。全店で先着10万名限り。

阪神×ヤクルト戦ペア観戦チケット、抽選プレゼント

1月12日（月・祝）までの期間中、2,026円以上購入のうえジョーシンアプリでエントリーしたジョーシンカード会員のなかから、抽選で「阪神×ヤクルト戦ペア観戦チケット」（阪神甲子園球場、4月7日（火）、8日（水）、9日（木）開催）をプレゼント。当選は各日20組40名、合計で60組120名。対象店舗は全店。

阪神×ヤクルト戦ペア観戦チケット、先着プレゼント

初売り期間中、1回の購入総額が22万円以上のジョーシンカード会員に、前述の阪神×ヤクルト戦ペア観戦チケットを先着でプレゼントする。対象店舗は関西地区限定。

プレゼント数は、元日営業店舗では先着300組600名、1月2日からの営業店舗では先着900組1,800名。

ジョーシンアプリ「新春運試し」

2026年1月1日～12日18:00までの期間中、ジョーシンアプリで「新春運試し」を実施。期間中1回限り抽選に参加でき、大吉・中吉・小吉のいずれかがハズレなしで当たる。景品は以下の通り。