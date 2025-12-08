インターネットイニシアティブ（IIJ）が、個人向けSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」でクリスマスセールを開始した。さまざまなスマートフォンを最大75％引きの特別価格で販売する。回線の契約は必要なく、端末のみの購入で特別価格が適用される。キャンペーンは12月25日まで。
販売中のおもなスマートフォンや販売価格（一括払い）は以下の通り。一時的に品切れになっている機種もある。
- nubia Flip 5G…19,800円
- Titan Slim…24,800円
- POCO M7 Pro 5G…29,800円
- Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB]…29,800円
- CMF Phone 2 Pro…36,800円
- OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET…36,800円
- arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]…39,800円
- motorola edge 50 pro…39,800円
- OPPO Reno13 A…39,800円
- POCO F6 Pro [12GB/256GB]…39,800円
- motorola edge 40 neo…42,980円
- AQUOS sense9 [6GB/128GB]…49,800円
- POCO F6 Pro [12GB/512GB]…49,800円
- Redmi Note 14 Pro 5G [12GB/512GB]…49,800円
- AQUOS sense9 [8GB/256GB]…54,980円
- motorola edge 60 pro…57,800円
- AQUOS R8 pro…59,800円
- POCO F7 Pro [12GB/512GB]…59,800円
- Xperia 5 IV [8GB/256GB]…59,800円
- Xiaomi 14T Pro [12GB/256GB]…64,980円
- arrows Alpha…69,800円
- OPPO Reno14 5G…69,800円
- Xiaomi 14T Pro [12GB/512GB]…69,800円
- POCO F7 Ultra [12GB/256GB]…84,800円
- AQUOS R10 [12GB/256GB]…92,800円
- POCO F7 Ultra [16GB/512GB]…94,800円
- AQUOS R10 [12GB/512GB]…97,980円
- Xiaomi 15 [12GB/256GB]…97,980円
- motorola razr 50 ultra…129,800円
- ROG Phone 9…134,800円
- Zenfone 12 Ultra [12GB/256GB]…134,800円
- Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB]…139,800円
- Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB]…154,800円
- Zenfone 12 Ultra [16GB/512GB]…154,800円
- AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット…169,800円
- motorola razr 60 ultra…169,800円 ※2025/12/12販売開始
- Redmi Watch 4…6,980円
- MacBook Pro 14インチ [M3Pro / Nov 2023]…179,800円