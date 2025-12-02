インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、OPPO製スマートフォン「OPPO A5 5G」やXiaomi製タブレット「Xiaomi Pad mini」、スマートウオッチなど計5製品を12月4日に発売すると発表した。

新たに販売されるのは、OPPO製スマートフォン「OPPO A5 5G」、Xiaomi製タブレット「Xiaomi Pad mini」「REDMI Pad 2 Pro 5G」「REDMI Pad 2 Pro Matte Glass」、Xiaomi製スマートウオッチ「Redmi Watch4」。「Xiaomi Pad mini」と「REDMI Pad 2 Pro Matte Glass」については、モバイルルータを同梱したIIJmio特別セットで提供される。

OPPO A5 5G

「OPPO A5 5G」は、CPUにMediaTek Dimensity 6300を採用した5G対応のAndroidスマートフォン。5,000万画素のメインカメラや6,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大45Wの急速充電にも対応している。

価格は32,800円、端末補償オプション費用は月額380円。回線サービス加入と同時に購入する場合に利用できる24回払いの場合は、月額1,376円の支払いとなる。

なお本機は2月2日まで開催中の「スマホ大特価セール」の対象端末にも追加される。ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で同時契約した場合、1契約者1台まで「のりかえ価格」の17,800円で購入できる24回払い利用時の支払額は月額743円。

Xiaomi Pad mini

Xiaomi製のタブレット「Xiaomi Pad mini」は8.8インチの高解像度ディスプレイとDimensity 9400＋を採用した小型モデル。メモリ8GB／ストレージ256GBモデルとメモリ12GB／ストレージ512GBモデルの2種類のモバイルルータセットが用意されている。

8GB／256GBモデルの価格は一括払い時77,980円、分割払い時月額3,257円×24回。メモリ12GB／ストレージ512GBモデルの価格は、一括払い時96,980円、分割払い時月額4,049円×24回。

2026年2月2日までは、IIJmioモバイルサービス ギガプランへの加入と同時に購入する場合、期間限定の回線セット特価が適用される。回線セット特価は、8GB／256GBモデルが一括払い時69,800円、分割払い時月額2,909円×24回。メモリ12GB／ストレージ512GBモデルが、一括払い時82,800円、分割払い時月額3,451円×24回。

REDMI Pad 2 Pro 5G

「REDMI Pad 2 Pro 5G」はSnapdragon 7s Gen 4を搭載し、単体でモバイル通信が可能な5G対応タブレット。一括払い時の価格は58,980円、分割払い時は月額2,465円×24回。

こちらも2026年2月2日まで、IIJmioモバイルサービス ギガプランへの加入と同時に購入する場合は、期間限定の回線セット特価が適用され、一括払いであれば42,980円、分割払いであれば月額1,793円×24回で購入できる。

REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version モバイルルータセット

「REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version」は「REDMI Pad 2 Pro」の非光沢ディスプレイ版。こちらもモバイルルータセットとして提供される。通常価格は、一括払い時52,800円、分割払い時で月額2,201円×24回。

本機も2026年2月2日まで、IIJmioモバイルサービス ギガプランへの加入と同時に購入する場合は、期間限定の回線セット特価が適用される。回線セット特価は、一括払いの場合は44,800円、分割払いであれば月額1,867円×24回。

Redmi Watch 4

スマートウオッチ「Redmi Watch 4」の通常価格は9,980円。12月2日にはじまっているクリスマスセールの期間中は、6,980円の特別価格で提供される。クリスマスセールは12月25日まで。