iPhoneには、電話で受発信した履歴がきちんと記録されています。いつからiPhoneの利用を開始したか、同一のAppleアカウントを使い続けているかにもよりますが、後日履歴を調べる必要が生じたとき役立ちます。

iOS 26の電話アプリで「履歴」タブを選択すると、最近受発信した順に相手の名前/電話番号がリストアップされますが、情報はそれだけではありません。リストにある相手のアイコン(クラシックビューのときは「i」ボタン)をタップすると、拡大されたアイコンと相手の名前が表示されますが、下にある「通話履歴」をタップすると、これまでその相手と受発信した履歴が一覧表示されます。

この方法で表示した受発信の情報は、かなり細かいものです。何月何日の何時に着信/発信したのか、通話時間はどれだけか、発信のキャンセルや不在着信かどうかを含め正確な情報を調べることができます。

実際、予約が必須だけれど受付開始時刻は電話が殺到してつながりにくい、筆者が長年通う理髪店の履歴を調べたところ、数十秒ごとに発信を繰り返した履歴すべてが表示されました。散髪する間隔の1カ月ごとに同様の発信ラッシュを繰り返しているため、過去2年累計の発信履歴は200件をゆうに超えています。100回くらいの受発信では、押し出されるようにして古い発信履歴が消えてしまうことはありません。

iPhoneには、そのような受発信の履歴が電話番号ごとに記録されています。自分のiPhoneから電話をかけた正確な日時を知りたいとき、どれだけ通話したか正確な時間を知りたいときには、電話アプリで履歴を探ってみては?