SOLUTION∞、「AMD Radeon AI PRO R9700 / NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell」搭載PC発売

ユニットコムは11月26日、独自に展開するワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」におけるグラフィックス構成オプションとして、AMD Radeon AI PRO R9700やNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwellを追加して発売した。
AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計など高負荷なワークロードをサポートするというワークステーションPC。今回構成オプションとしてAMD Radeon AI PRO R9700を選択できるようになったほか、NVIDIA RTX PRO 5000 BlackwellやNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwellもラインナップする。グラフィックスだけでなくプロセッサにも強力・広帯域なモデルを用意しており、用途に応じて選択できる。
SOLUTION-W110-LCTP9Z-BVDX
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
- メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 512GB(64GB×8)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB GDDR7 ×2
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：6,198,000円
SOLUTION-W189-LC285K-BRX
- OS：Windows 11 Pro [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K
- メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GB GDDR7
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：714,800円
SENSE-F189-LC265K-ARX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
- メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon AI PRO R9700 32GB GDDR6
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：504,700円