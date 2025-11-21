LEVELθ、AMD Radeon RX 9060搭載オプションを追加して発売

ユニットコムは11月21日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」におけるグラフィックスのオプションとして、AMD Radeon RX 9060を追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
AMD Radeon RX 9060は、AMD RDNA 4アーキテクチャを採用する現行最新グラフィックス製品のうち、もっとも小規模で価格を抑えたモデル。GDDR 8GBのGPUメモリを組み合わせてフルHD環境での快適なゲームプレイをサポートしており、AMD FSR 4に対応して超解像やフレーム生成機能に推論性能を活用できる。
LEVEL-M1P5-R45-PGX-SP
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 4500
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：119,700円