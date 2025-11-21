ユニットコムは11月21日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」におけるグラフィックスのオプションとして、AMD Radeon RX 9060を追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVELθ、AMD Radeon RX 9060搭載オプションを追加して発売

AMD Radeon RX 9060は、AMD RDNA 4アーキテクチャを採用する現行最新グラフィックス製品のうち、もっとも小規模で価格を抑えたモデル。GDDR 8GBのGPUメモリを組み合わせてフルHD環境での快適なゲームプレイをサポートしており、AMD FSR 4に対応して超解像やフレーム生成機能に推論性能を活用できる。

LEVEL-M1P5-R45-PGX-SP