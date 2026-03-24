Dynabookは3月24日、現取締役副社長の渋谷正彦氏が、2026年4月1日付でDynabookの代表取締役社長に就任することを発表した。現代表取締役社長兼CEOの覚道清文氏は2026年3月31日付で取締役を退任する。
なお渋谷氏の社長就任は、シャープが3月19日に発表した「人事異動に関するお知らせ」でも発表されている。
Dynabookは3月24日、現取締役副社長の渋谷正彦氏が、2026年4月1日付でDynabookの代表取締役社長に就任することを発表した。現代表取締役社長兼CEOの覚道清文氏は2026年3月31日付で取締役を退任する。
なお渋谷氏の社長就任は、シャープが3月19日に発表した「人事異動に関するお知らせ」でも発表されている。
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