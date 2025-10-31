LEVEL∞、ゲーミングPC「R-Class RGB Build」にハーフミラーパネルで魅せる新モデル

ユニットコムは10月31日、同社が独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」で販売している「R-Class RGB Build」に、新ケース採用で刷新した新モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

大胆なプリズムカットの多面的なデザインで、冷却性能と美しさを両立したという新しいケースを採用した新モデル。サイドパネルは内部を透かして見せるハーフミラー仕様で、内蔵するイルミネーションを消灯すると周囲を映しこむミラーとして見える。さらにシャープなラインと立体的な構造は鋭く研ぎ澄まされた造形美を表現し、プレイ空間に鮮やかな彩りを添えるという。

サイドパネルはハーフミラー仕様

新モデルの発売を記念して、パソコン工房秋葉原本店・名古屋大須店・大阪日本橋店・町田店の一部店舗では展示機を展開中。質感やパフォーマンスを店頭で実際に眺めて確かめることも可能だ。

LEVEL-R889-265F-TKX [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：304,800円

LEVEL-R8B8-LCR99Z-XKX [RGB Build]