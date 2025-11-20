LEVEL∞、GeForce RTX 5070 Ti Laptop搭載で300Hzモニター搭載のゲーミングノートPC

ユニットコムは11月14日、16型ゲーミングノートPCの新製品としてGeForce RTX 5070 Ti Laptopと300Hz動作ディスプレイを組み合わせた高性能モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
Intel Core Ultra 7 255HXを搭載し、NVIIDA GeForce RTX 5070 Ti Laptopを組み合わせて高い性能を備えたゲーミングノートPC。16型のディスプレイは最大300Hz動作もサポートしており、競技ゲームタイトルのシビアな環境でも快適にプレイ可能。Windows Helloに対応するカメラを備えてスムーズにログインできる。
LEVEL-16WR172-U7-UKSX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
- ディスプレイ：16型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット) 300Hz
- 価格：