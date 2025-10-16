パソコン工房WEB通販サイトで「Amazon Pay」決済に対応

ユニットコムは10月15日、同社が運営するパソコン工房WEB通販サイトの決済手段として、新しく「Amazon Pay」に対応したと発表した。

パソコン工房WEB通販サイトでAmazon Payを利用できるようになったという内容。Amazonアカウントに登録済みの支払い情報と配送先を選択するだけで決済できるようになり、別途個人情報の入力を行う手間を省くことができる。なお、パソコン工房WEB通販サイトに登録・ログインしておくことでBTOパソコンの送料無料施策を適用することが可能だ。