マウスコンピューターは5月14日、スリムケースを採用したデスクトップPC「mouse SHシリーズ」にホワイトカラーを追加し、新モデルの販売を開始したと発表した。BTOに対応し、最小構成で税込19万円台からラインナップを用意し、家庭やオフィスでの事務作業に適したモデルという。

mouse SHシリーズにホワイトモデル。従来は基本ブラックだったので、イメージがだいぶ違ってくる

mouse SHシリーズは、横幅99mm(奥行326mm×高さ290mm)で置き場所に困らないスリムな筐体かつ、本体前面に各種インタフェースを配置し、卓上での使い勝手に優れる。前面にSDメモリーカードリーダーを搭載し、光学ドライブのBTO搭載も可能だ。今回新たに、ホワイトのボディカラーが追加されている。

モデルの構成例は以下の通り。

・モデル名：mouse SH-I3U01（ホワイト）

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core i3 プロセッサー 14100

グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 730

メモリ：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)

M.2 SSD：500GB (NVMe)

WEB販売価格：194,800円(税込)

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi3u01w7bdaw102dec/

・モデル名：mouse SH-I７U01（ホワイト）

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core i7 プロセッサー 14700

グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 770

メモリ：16GB (16GB×1 / シングルチャネル)

M.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4)

WEB販売価格：249,800円(税込)

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi7u01w7bdaw102dec/