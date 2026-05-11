GWも終わり、そろそろ自分用のパソコンを購入したい…と検討している人も多いでしょう。AI性能が充実したCopilot+PCの新製品が続々と登場しており、バッテリー駆動時間を重視する人にとっても見逃せない存在となっています。これまで、どちらかといえば大学生などライトユーザーをターゲットにしてきたCopilot+PCですが、その印象を変える仕上がりとなっていました。5月4日（月）～10日（日）に掲載した記事のなかから「見逃し厳禁！」とオススメする注目記事を5つ振り返ってみましょう。

ASUS「ZenBook SORA 16」レビュー、学生向けから大きくジャンプアップしたSnapdragon X2 Elite ExtremeノートPC

ASUS JAPANから、Qualcommの最新プロセッサ「Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100」とシリーズ初の16インチパネルを搭載した薄型Copilot+PC「ZenBook SORA 16」が登場しました。薄型ながら性能は上々で、すべてに妥協していない完成度の高いノートPCだと感じました。

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ほったらかしで“ごちそうスープ”。最新スープメーカーで始める癒しのインドア生活

5月は新年度からの疲れが出やすく、一息つきたくなるタイミング。そんな人におすすめしたいのが少人数向けスープメーカー。冷蔵庫の余り野菜を放り込むだけで、自動的に美味しく健康的、かつ低コストな一品が完成する、現代のライフスタイルに合致した調理家電です。

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ボーズ、次世代ホームオーディオ「Lifestyle」発表 立体音響もデザインも妥協なし！

ボーズ（Bose）が再び、本格的にホームオーディオのカテゴリーに全力投球を宣言しました。ワイヤレススピーカーやサウンドバーなど3つの新製品が、「Lifestyleコレクション」として5月15日に誕生します。

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Google、歴代最小の画面なし健康トラッカー「Fitbit Air」 - 16,800円

Googleが、新しい健康管理トラッカー「Google Fitbit Air」を発表。これまでの同社トラッカーのなかで最小をうたう製品で、本体に画面はなく、トラッカーを通じて取得した健康データをアプリ側で確認できる製品です。

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SNSの炎上からダークウェブまで、ネットのヤバい部分を疑似体験できるシミュレーターサイト4選