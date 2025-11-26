インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月26日、個人向けSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、同日国内発売が発表されたモトローラ製スマートフォン「motorola razr 60 ultra」の販売を12月12日より開始すると発表した。

motorola razr 60 ultra

4.0インチアウトディスプレイ搭載の最上位機

「motorola razr 60 ultra」は、CPUにSnapdragon 8 Eliteを採用した同社折りたたみスマートフォンの最上位モデル。約4インチの大型アウトディスプレイを前モデルから継承しつつ、チタン製強化ヒンジの採用により耐久性が向上した。最新の「moto ai」を搭載し、撮影の最適化や通知整理など、多彩なAI機能で情報管理やコンテンツ作成をサポートする。

主な仕様として、メインディスプレイは約7インチ、アウトディスプレイは約4インチ。重さは約199g。約5,000万画素のメインカメラと約5,000万画素の超広角+マクロカメラを搭載。メモリーは16GB、ストレージは512GBで、バッテリー容量は4700mAh。防水・防塵性能はIP48準拠、おサイフケータイや指紋認証、顔認証に対応する。カラーはスカラベグリーン。

IIJmioサプライサービスでの販売価格は199,800円。回線契約と同時に端末を購入する場合に利用できる分割払いでは、月額8,328円×24回となる。端末補償オプション費用は月額550円。

カラーはスカラベグリーンのみ

なお、本機は2026年2月2日まで実施中の「スマホ大特価セール」の対象にも追加される。IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて同時に申し込んだ場合、1契約者（mioID）あたり1台まで期間限定のりかえ価格で購入できる。期間限定のりかえ価格は、一括払い時149,800円、分割払い時は月額6,243円×24回。

また、12月2日から12月25日までの「クリスマスセール」期間中は、クリスマスセール価格の一括払い時169,800円／分割払い時月額7,076円×24回で購入できる。クリスマスセールの詳細は12月2日にWebサイトで公開予定。