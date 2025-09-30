インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月30日、個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、モトローラ製の折りたたみ式スマートフォン最新モデル「motorola razr 60」の販売を10月10日に開始すると発表した。カラーはライトスカイホワイト／ジブラルタルシーネイビー／パルフェピンクの3色。

motorola razr 60

MNP転入ならば94,800円で購入可能

「motorola razr 60」は、同日にモトローラ・モビリティ・ジャパンから国内発売がアナウンスされたばかりの、CPUにMediaTek Dimensity 7400Xを採用した折りたたみ式Androidスマートフォン。約6.9インチのメインディスプレイに加え、約3.6インチのアウトディスプレイを搭載し、折りたたんだままでもメッセージの送受信やキャッシュレス決済などの操作が可能だ。

またAI機能「moto ai」に対応し、気分に合わせた選曲やプレイリストを自動生成する「プレイリストスタジオ」や、メモや写真を必要なときに素早く呼び出せる「とりまリスト」など、日常を便利に支援する機能を備える。

本体サイズは開いた状態が約W73.99×D7.25（最薄部）×H171.3mm、折りたたみ時が約73.99×15.85×88.08mm。重量は約188g。メモリは12GB、ストレージは512GBで、バッテリー容量は4,500mAh。アウトカメラは約5,000万画素のメインカメラと約1,300万画素の超広角／マクロカメラという構成で、インカメラは約3,200万画素を搭載する。防水・防塵性能はIP48相当で、おサイフケータイや指紋・顔認証にも対応。SIMはnanoSIM×1とeSIM×1のデュアル構成。OSはAndroid 15。

IIJmioで取り扱うのは、メモリ12GB／ストレージ512GBのSIMフリー版。価格は135,800円で、回線契約と同時に端末を購入する場合に利用できる24回払いでは月額5,666円×24回となる。端末補償オプション費用は550円。

なお、「motorola razr 60」は「ハッピーオータムキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象にも追加される。IIJmioモバイルサービス ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMをMNP転入と同時に申し込むと、1契約者（1mioID）あたり1台まで、期間限定の乗り換え特別価格で購入できる。乗り換え特別価格は一括払い時94,800円、分割払い時は月額3,951円×24回。キャンペーン期間は11月20日まで。