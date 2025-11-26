モトローラ・モビリティ・ジャパンは、Androidスマートフォン新製品「motorola razr 60 ultra」（以下、razr 60 ultra）の国内発売情報を発表した。12月12日から直販サイト「MOTO STORE」をはじめ、KDDIやIIJmio、各ECショップ、主要家電量販店などで販売開始する。
直販価格は199,800円の見込み。カラーはスカラベグリーン。なおKDDI版は11月26日から予約販売を実施し、端末支払総額は189,800円と案内されている。
AI機能を強化、Snapdragon 8 Elite搭載の縦折スマホ
razr 60 ultraは、縦に閉じてコンパクトに持ち運べる縦折タイプのスマートフォン。開くと7インチ、閉じても4インチの外部ディスプレイで情報を確認でき、次の行動を提案したり、写真を自動補正したり、通知を要約したりと、ユーザーを同社のAI機能「moto ai」で支援する取り組みがなされている。
発売にあたり、SIMフリー（オープンマーケット）版としてモトローラの公式オンラインストアをはじめ家電量販店／ECサイトで販売するほか、キャリアとしてはKDDIが、MVNOとしてはIIJmioが取り扱う。グローバルでは4色をラインナップしているが、日本展開のカラーはスカラベグリーンのみ。
razr 60 ultraはMotorolaが2025年4月25日にグローバル発表し、国内でも9月30日に国内販売が案内されていたが、具体的な発売日や価格は未発表だった。
razr 60 ultraの主な仕様
- OS：Android 15
- CPU：Snapdragon 8 Elite Mobile Platform
- 内蔵メモリ：16GB
- ストレージ：512GB
- メインディスプレイ：約7.0インチFoldable AMOLEDディスプレイ（2,992×1,224ドット、リフレッシュレート最大165Hz）
- アウトディスプレイ：約4.0インチFlexible AMOLEDディスプレイ（1,272×1,080ドット、リフレッシュレート最大165Hz）
- アウトカメラ：約5,000万画素（メイン）＋約5,000万画素（超広角＋マクロ）
- インカメラ：約5,000万画素
- 対応通信バンド（国内） 5G：n1／n2／n3／n5／n7／n8／n12／n14／n20／n25／n26／n28／n29／n30／n38／n40／n41／n48／n66／n70／n71／n75／n77／n78、4G（LTE）：B1／B2／B3／B4／B5／B7／B8／B12／B13／B14／B17／B18／B19／B20／B25／B26／B28／B29／B30／B32／B34／B38／B39／B40／B41／B42／B43／B48／B66／B71、3G（W-CDMA）：B1／B2／B4／B5／B8
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be
- Bluetooth：バージョン5.4
- バッテリー容量：4,700mAh
- 防水／防塵：IP48
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- インタフェース：USB Type-C（USB 2.0）
- その他の機能：おサイフケータイ対応、DolbyAtmos、68W TurboPower チャージ対応、15W ワイヤレス充電（Qi対応）
- サイズ／重さ：H171.48×W73.99×D7.19mm（オープン時）、H88.12×W73.99×D15.69mm（折りたたみ時）、約199g