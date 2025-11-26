モトローラ・モビリティ・ジャパンは、Androidスマートフォン新製品「motorola razr 60 ultra」（以下、razr 60 ultra）の国内発売情報を発表した。12月12日から直販サイト「MOTO STORE」をはじめ、KDDIやIIJmio、各ECショップ、主要家電量販店などで販売開始する。

直販価格は199,800円の見込み。カラーはスカラベグリーン。なおKDDI版は11月26日から予約販売を実施し、端末支払総額は189,800円と案内されている。

motorola razr 60 ultra

AI機能を強化、Snapdragon 8 Elite搭載の縦折スマホ

razr 60 ultraは、縦に閉じてコンパクトに持ち運べる縦折タイプのスマートフォン。開くと7インチ、閉じても4インチの外部ディスプレイで情報を確認でき、次の行動を提案したり、写真を自動補正したり、通知を要約したりと、ユーザーを同社のAI機能「moto ai」で支援する取り組みがなされている。

発売にあたり、SIMフリー（オープンマーケット）版としてモトローラの公式オンラインストアをはじめ家電量販店／ECサイトで販売するほか、キャリアとしてはKDDIが、MVNOとしてはIIJmioが取り扱う。グローバルでは4色をラインナップしているが、日本展開のカラーはスカラベグリーンのみ。

razr 60 ultraはMotorolaが2025年4月25日にグローバル発表し、国内でも9月30日に国内販売が案内されていたが、具体的な発売日や価格は未発表だった。

motorola razr 60 ultraを閉じたところ。イン側とアウト側の両方にディスプレイを搭載する

motorola razr 60 ultraを開いたところ

razr 60 ultraの主な仕様