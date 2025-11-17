INFORICHは11月17日、体験型コンテンツを搭載したタッチパネル型の「CHARGESPOT」バッテリースタンドを、都内のセブン‐イレブン3店舗に期間限定で設置すると発表した。

CHARGESPOTは、INFORICHが運営するモバイルバッテリーのシェアリングサービス。タッチパネル型のバッテリースタンドをセブン‐イレブン店舗に設置するのは国内初となる。

設置場所は新宿エリアの3店舗で、セブン‐イレブン新宿新大久保駅前店、セブン‐イレブン新宿2丁目新宿通り店、セブン‐イレブン新宿東宝ビル店。各店舗にタッチパネル型（20スロットタイプ）を1台ずつ、計3台を設置する。

店内に設置されたタッチパネル端末を通じて、来店者は「今日の運勢占い」や限定動画を楽しめる。SUPER EIGHTの村上信五さんをモデルに開発されたバーチャルタレント「AIシンゴ」がナビゲーターとして登場し、ユーザーの操作に応じて音声・映像でインタラクティブに応答する。

11月4日から該当店舗へのスタンド設置は開始している。コンテンツ放映期間は11月17日～11月30日まで。スタンドの設置終了日は確定していないが、コンテンツ放映終了後まで継続される。

なお、「AIシンゴ」公式YouTubeチャンネル「AIシンゴCHANNEL」では、CHARGESPOTの紹介と本取り組みの告知動画を11月14日から配信している。