Googleは5月7日、健康管理デバイスと連携する新アプリ「Google Health」アプリを発表した。米国時間5月19日から日本を含む対応国にて順次提供を開始し、Googleアカウントと連携した既存Fitbitユーザーの場合、自動で更新される。

新アプリは従来の「Fitbit」アプリを刷新したもので、Gemini（AI）を統合した点が特徴。Googleでは「Fitbitの先駆者精神とGoogleの利便性を融合させ、全面的に再設計したウェルネス体験をお届けする」としている。

Google Health アプリとGoogle Health コーチの画面。Google Japan Blog「新機能 Google Health コーチのご紹介」より

Google Health アプリでは、さまざまな健康データを統合して確認できるようになり、自分の健康状態を包括的に把握できるようになった。標準の機能としては主に下記がある。

アクティビティの記録（歩数、距離、カロリー、有酸素運動負荷などの記録）

睡眠記録（睡眠スコアや睡眠のスケジュール、睡眠時間、睡眠ステージなどの記録）

健康管理（心拍数、心拍変動、呼吸数、血中酸素ウェルネスなどの記録）

健康とウェルネスの記録（体重や食事、水分補給、月経周期などの記録）

レイアウトは刷新され、「今日」「フィットネス」「睡眠」「健康」の4つのタブを設置。興味のある情報はタップで掘り下げられ、各データが健康とどうかかわっているか可視化できる。ヘルスコネクトやApple Health、Google Health APIに対応したアプリやデバイスなどとの連携にも対応する。

注目ポイントの1つが、有料プラン「Google Health Premium」（旧Fitbit Premium）の一部として、Geminiを搭載した「Google Health コーチ」が利用できる点だ。

Google Health コーチは2025年10月に開発に着手し、2026年4月にプレビュー版を公開したAIパートナー機能で、プレビュー期間中はユーザーからのフィードバックを踏まえながら機能改善を重ねたという。

Google Health コーチでは利用者のデータを理解し、普段の使い方や要望に沿ってガイダンスやインサイトを提供。自然な会話を通じて、目標設定やアドバイス、質問への回答、トレーニング提案などを行ってくれる。音声や画像、ドキュメントを使ったデータ記録にも対応し、例えば複雑なトレーニングを音声で記録したり、食事の写真を撮って栄養分析したりできるという。

Google Health Premiumのサブスクリプション料金は月額1,500円または年額13,000円。Google AI ProおよびUltraのサブスクリプション契約者は、追加料金なしでGoogle Health Premiumの全特典を利用できる。