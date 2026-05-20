Googleは5月19日（米国時間）、「Gemini」アプリの大規模アップデートを発表した。新デザイン言語「Neural Expressive」でアプリ全体を刷新し、24時間365日対応のパーソナルAIエージェント「Gemini Spark」を導入する。

Neural Expressive：AI時代の新デザイン言語

Googleは、AIとのやり取りをテキスト中心のチャット体験にとどめず、より視覚的で動的な体験へと広げるため、GeminiアプリのUI/UXを再設計した。

従来のAIチャットボットのユーザーインターフェースでは、画面が長いテキストで埋まりやすい。Googleはこれを「テキストの壁」と表現している。新デザインでは、Geminiがユーザーの質問や回答内容に応じて、最適なレイアウトをリアルタイムに生成する。画像、インタラクティブなタイムライン、ナレーション付き動画、動的なグラフィックなどを組み合わせることで、ユーザーが情報を視覚的に把握しやすくする。なめらかなアニメーション、鮮やかな色彩、刷新されたフォント、操作時のハプティックフィードバックも取り入れ、より直感的に操作できる体験を目指す。

音声会話機能「Gemini Live」も、Geminiアプリのコア体験に統合される。テキストで質問した後、より深く掘り下げたい場合は音声会話に切り替え、再びテキスト入力へ戻るといった操作を、文脈を保ったまま行えるようになる。

Neural Expressiveは、Android、iOS、およびWeb版のGeminiアプリを通じて、全世界のユーザー向けに順次ロールアウトが開始されている。

Gemini Spark：情報提供から「行動」するAIへ

従来のGeminiアプリも、予定の確認、メールの要約、文書作成といったタスクを支援できた。ただし基本的には、ユーザーの依頼を受けてその都度応答するアシスタント的な使い方が中心だった。

これに対しGemini Sparkは、ユーザーの指示に基づき、バックグラウンドで継続的にタスクを進めるエージェントとして機能する。Gmail、Googleドキュメント、Googleスライドなど、日常的に使うGoogle Workspaceのツール群と深く連携し、クラウドベースで動作するため、ユーザーがパソコンを閉じている間やスマートフォンをロックしている間も作業を継続できる。Sparkは基盤モデルにGemini 3.5を採用し、エージェント実行基盤としてAntigravityのハーネスを利用する。

Googleは公式ブログで以下のようなユースケースを挙げている。

毎月のクレジットカード明細を自動で解析し、新しいサブスクリプション契約を特定して通知する。

子どもの学校からのメールを受信トレイでチェックし、提出期限などのスケジュールを抽出した上で、1日1回のダイジェストとして自動送信する。

メールやチャットに散らばった会議メモを統合し、Googleドキュメントにまとめたうえで、プロジェクト開始に向けた案内メールの下書きまで作成する。

安全面では、Sparkを有効にするかどうか、どのアプリと連携させるかをユーザー自身が選択できる。支払いを伴う操作やメール送信など、重要なアクションを実行する前には、ユーザーに確認を求める設計になっている。

提供は段階的に進められる。今週から一部のTrusted Tester向けに順次提供を開始し、翌週には米国のGoogle AI Ultra加入者を対象にベータ版として提供する予定である。

Geminiと連携できるアプリも拡大する。MCP（Model Context Protocol）を通じたCanva、OpenTable、Instacartとの新たな接続を同日より開始し、今後さらに多くのパートナーアプリを統合する計画である。Sparkについても、近い将来、こうした連携を活用してユーザーに代わってタスクを実行できるようにする方針だ。さらに、Sparkへテキストメッセージやメールを直接送信する機能、独自のカスタムサブエージェントの作成、ローカルブラウザをSparkに操作させる機能などの追加も計画している。

macOS用Gemini：Sparkでローカル環境をコントロール

Googleは、4月にリリースしたmacOS版Geminiアプリの強化にも取り組む。今夏にはGemini Sparkを導入し、ローカルファイルの整理や、デスクトップ上のワークフロー自動化を支援できるようにする。

また、「The Android Show」で紹介した音声理解技術も導入する。文書作成をGeminiに依頼する際、ユーザーが途中で言葉に詰まったり、「ええと」や「やっぱり」と言いよどんだりしても、Geminiが画面上の文脈を理解し、話し言葉を整った下書きへ変換する。新しい音声体験も今夏に提供予定である。