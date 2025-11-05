NTTドコモは11月5日、携帯電話キャリアとして初めて、INFORICHが提供するスマートフォン向けの充電レンタルサービス「CHARGESPOT」が使い放題になる特典を「スゴ得コンテンツ」にて提供を開始した。

「スゴ得コンテンツ」は月額418円で、人気のキャラクターのスタンプやゲームなどをはじめ、天気やニュース、ゲームや占いなどの多彩なコンテンツが使い放題となるサービス。ドコモユーザー以外も利用可能だ。

11月5日から、「スゴ得コンテンツ」の利用者は、全国に約5万5千台設置されているCHARGESPOTをいつでも利用できる。追加料金を支払う必要はない。この特典は、ドコモおよびスゴ得コンテンツの携帯キャリア独占提供となる。

CHARGESPOTアプリのトップ画面に、スゴ得コンテンツへ遷移できるボタンを新設。アプリを開き、ボタンをタップするという2つの手順でCHARGESPOTの使い放題特典を利用できる。

CHARGESPOT単体での利用料金は、単発利用で1～3時間未満の利用が430円、サブスク「CHARGESPOT Pass」の料金が390円×利用回数（最大料金は2,340円）となっているので、スゴ得コンテンツでの使い放題はかなりお得な価格設定といえる。

サービス開始に合わせて、「CHARGESPOT使い放題記念 スゴ得契約dポイントキャンペーン」を開催する。「スゴ得コンテンツ」を初めて利用する人がオンラインから加入した場合、dポイント(期間・用途限定)を400ポイント進呈する。実施期間は2026年1月5日 23時59分まで。

なお、一部のテーマパーク、スタジアム、大学、医療機関など、通常とは異なる料金が設定されている場所では、使い放題が適用されないため注意のこと。