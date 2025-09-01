マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開するLuupは9月1日、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT」を運営するINFORICHとのコラボキャンペーンを開始した。

ChargeSPOTとLUUPがコラボ

このコラボキャンペーンでは、両ブランドで相互に新規利用者対象のクーポンを配布するほか、X上にて合同プレゼントキャンペーンを展開する。

「Luup初回60分無料クーポンプレゼント」

LUUPの3つのポイント

キャンペーン期間中にLUUPへ新規会員登録したユーザーが対象。LUUPアプリのクーポンページでクーポンコード「CSLU25」を入力すると、初回ライドが60分無料になる。

実施期間は9月1日～9月30日23時59分まで。対象エリアは東京、大阪、横浜、京都、神戸、名古屋、広島、仙台、福岡など全国22エリア。

「ChargeSPOT初回60分無料クーポンプレゼント」

キャンペーン期間中にChargeSPOTアプリ取得後、クーポンコード「CSLU25」を入力することで60分無料クーポンが付与される。実施期間は9月1日～9月30日23時59分まで。

ChargeSPOTが展開中の「新規30分無料キャンペーン」と併用した場合、60分までは無料。60分を超過した場合は、本来の利用料金から1時間分（330円）が値引きされる。

X合同プレゼントキャンペーン

ChargeSPOT公式Xアカウント（@ChargeSPOTJP）とLuup公式Xアカウント（@LuupOfficial）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで参加できるプレゼントキャンペーン。

参加者の中から10名に、Luup3時間乗り放題クーポンとChargeSPOT Pass1カ月無料をプレゼントする。キャンペーン期間は9月8日18時～9月30日23時59分まで。