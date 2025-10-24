モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは10月24日、JR東日本クロスステーションリテールカンパニーの駅ナカコンビニ「NewDays」4店舗において、「CHARGESPOT」のトライアル設置を開始したことを発表した。

今回の設置は駅利用者の利便性向上と、災害時の電力確保を目的としたもので、利用状況によって今後の設置店舗数の拡大を検討する。

近年、駅構内でのスマートフォンの利用シーンは、乗り換え案内や地図アプリの利用、電子決済やチケットのアプリ表示、二次元コードの読み取りなど多岐にわたることから、充電環境の提供も利用者の利便性向上の重要な要素となっている。

また、災害発生時における電源確保など社会的な機能強化の重要性も増していることから、日常的に多くの人が立ち寄るNewDaysでのトライアル設置が決定した。

設置の詳細は以下の通り。