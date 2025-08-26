位置情報ゲーム『Pokémon GO（ポケモンGO）』に10月15日、大型アップデートが提供される。トレーナーレベル上限が現行の50から80へ引き上げられるほか、新たなリワードや着せ替えアイテムなどが提供される予定だ。

10月15日に配信されるアップデートの内容は下記の通り。

トレーナーレベルの上限が50から80へ引き上げられる。レベル1から80までの全体的なレベルアップ曲線が再調整される

トレーナーレベル41から50の「レベルアップリサーチ」のタスクが削除

トレーナーレベル71から80には新たな「レベルアップリサーチ」のタスクが追加

トレーナーレベル70以上は他トレーナーと「キラフレンド」になりやすくなる

レベルアップシステムにポケモン／道具／ギフトの所持上限アップのような新リワード追加。トレーナーレベル25から新たな着せ替えアイテムが登場

一部のトレーナーはすでに獲得した経験値に基づき、10月15日に自動でレベルアップする場合がある

次のレベルに到達するのに必要なXPの量が変わる可能性がある

トレーナーレベルのレベルアップに必要なXPはレベルが高くなるほど多く必要となり、高レベルでは1アップするのに1年以上かかることもある。10月15日に提供されるアップデートでは、レベル1から80までの全体的なレベルアップ曲線が再調整され、より頻繁にレベルアップできるようになるとのこと。

アップデート提供時にはこれまでに獲得した総XPに基づいてレベルアップする場合があるものの、レベルが下がることはないとする。レベルアップする場合や、どれぐらいレベルが上がるのかは後日紹介されるという。

現行のトレーナーは、到達した最高のトレーナーレベル（1から50）を記念した特別なメダルを2025年10月14日23:59までに受け取れる。トレーナーレベル50に到達したユーザーは「レベル50 ジャケット」および、その達成をアピールする新しいトレーナーポーズを獲得できる。

アップデートに備えて、2025年8月26日05時から2025年10月14日23時59分までの期間は下記のボーナスが提供される。