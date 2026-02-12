ナイアンティックは2月11日、東京都で開催するリアルイベント「Pokémon GO Fest 2026：東京」の詳細について、会場となる東京都・港区、江東区、品川区、株式会社ポケモンと共同で開催した発表会の場にて公開した。

東京都・小池百合子知事（画面中央）も出席した「Pokémon GO Fest 2026：東京」共同記者発表会にて、イベント詳細が公開された

「Pokémon GO Fest 2026：東京」は、お台場海浜公園をはじめ、港区、江東区、品川区の広域を会場とし、『Pokémon GO』を楽しむ過去最大規模のリアルイベント。開催期間中、対象エリアが『ポケモン GO』の世界観で彩られ、メイン会場には特別な装飾やフォトスポット、トレーナー交流エリアを設置する。

メインイベントの会場

ゲーム内では特別なポケモンとの遭遇や、全世界のトレーナーと協力して挑むグローバルなチャレンジなどアクティビティを多数用意。また、チケットを持っていなくても楽しめる企画や、ポケモンたちのグリーティングも予定されている。

10周年を迎えることを受け、東京都全域にプレイエリアを拡大した「街中ゲームプレイ」を設定。メインイベント会期に先行して5月25日から開催することに加え、街中ゲームプレイに特化したチケット「まち探索チケット」を新設する。

参加に必要な各チケットは、3月上旬より発売開始予定。早期割引、その他追加オプションも予定するという。

チケット種別

「Pokémon GO Fest 2026：東京」チケット：4,000円

（5月29日〜6月1日 メイン会場の公園は午前／午後入替制、メイン会場と街中ゲームプレイを含む）

（5月25日〜6月1日のうち1日、島嶼部とメイン会場を除く、街中ゲームプレイのみ）

Pokémon GO Fest：東京 開催スケジュール

メインイベント開催期間 ： 2026年5月29日（金）〜6月1日（月）

イベントアワー（入替制）：（午前の部）10:00～14:00／（午後の部）16:00～20:00

メイン会場：お台場海浜公園（港区）、シンボルプロムナード公園（江東区）、潮風公園（品川区）他



街中ゲームプレイ期間：2026年5月25日（月）〜6月1日（月）

イベント開催時間：10:00～20:00