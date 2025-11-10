池袋エリアのビックカメラ3店舗（池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店）が11月14日（金）に一斉リニューアルする。あわせて、最寄り駅のJR池袋駅山手線ホームの駅名標が、赤いビックカメラのロゴ入りの「池袋（ビックカメラ前）」になることも発表。すでに実施している「ビックカメラのテーマソング」の発車メロディと合わせ、「池袋＝ビックカメラ」の認知を高める狙いがある。

池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店の3店は、いずれも新たな共通コンセプトを取り入れてリニューアルする。各店の精鋭販売員「ビックカメラマイスター」が、豊富な品揃えのなかから生活を豊かにする商品を厳選し、趣向を凝らした売り場で宝探しのような体験ができる店舗にしている。

リニューアル店舗のイメージ

リニューアルセール「ビックトレジャー2025 池袋」も実施する。シャークのスティッククリーナーやアイロボットのルンバなどを特価で販売するほか、iPhoneの旧モデルも特別価格で販売する。

池袋地区の店舗リニューアルに合わせ、JR池袋駅の山手線ホームの駅名標を「池袋（ビックカメラ前）」に変更する。2024年3月から、山手線ホームは発車メロディがおなじみの「ビックカメラのテーマソング」になっており、「池袋＝ビックカメラ」の認知を高める。