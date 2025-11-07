シャオミ・ジャパンは、日本5店舗目となる常設店「Xiaomi Store カメイドクロック店」を、東京・江東区にオープンする。オープン日は12月13日。

Xiaomi Store カメイドクロック店のイメージ

Xiaomi Storeはシャオミ製品の実機を展示し、ユーザーが体験したりその場で購入したりできる常設店舗。2025年3月に日本1号店として「Xiaomi Storeイオンモール浦和美園店」をオープンして以来、同年4月に「Xiaomi Storeイオンモール川口店」、同年11月に「Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店」を開店。2025年12月6日には「Xiaomi Store イオンモール幕張新都心店」のオープンを予定している。

「Xiaomi Store カメイドクロック店」はこれらに続く国内5店舗目の常設店舗。初の都内店舗となり、200製品以上を展示・販売する。シャオミでは今後首都圏店舗の拡大を目指し、2026年には関西、中京エリアでの拡大も図る。