ドン・キホーテとアピタ・ピアゴは、11月中旬から下旬にかけてブラックフライデーセールを開催。生活必需品からクリスマスプレゼント向け商品まで幅広く特価で提供する。

ドン・キホーテは11月14日から“選ばれし店舗”として全国49店舗でセール第一弾を開始。11月21日からは195店舗に拡大して第二弾を展開。日替わり特価や食品均一大特価で生活を応援するほか、家電、調理雑貨、寝具、コスメ、香水、衣料品などをブラックフライデー価格で販売する。

アピタ・ピアゴ・ユーストアは11月19日から30日まで、全国129店舗と施設内の3,000店舗以上の専門店で実施。2025年は半額対象アイテムを昨年比約2倍の61アイテムに拡大する。

食品は日替わりで調味料、菓子、パン、カップ麺などが半額となるほか、調理器具、寝具、ブランド衣料品なども半額で提供。クーポン大放出祭や専門店majicaポイント20％還元セールなども予定している。

オンラインショップでは11月7日10:00～から30日23:59まで、インポートブランドウエアやスニーカー、自転車を約20～50％オフで販売。ガンプラなどのホビー、希少な洋酒限定セット、ジュエリー、ブランド時計、インテリア、調理家電など約2,000アイテムを展開する。

また、オンラインショップ限定で新春福袋を販売。創立100周年を迎えた大井川鐵道とユニーのコラボ福袋として、「大井川鐵道 一日車両貸切」（100万円）と「半日車両貸切」（50万円）を各3名様限定で抽選販売する。抽選応募期間は11月1日10:00～30日23:59まで。貸切車両での用途は相談可能で、例として懇親会やライブ、コスプレ撮影会、鉄道車両の撮影会を挙げている。

このほか、大井川鐵道沿線の「合格駅」「門出駅」入場券・乗車券や駅名板がセットになった「合格セット福袋」（5,555円）や、大鉄グッズを詰め合わせたユニーオリジナル福袋（7,000～15,000円）など4種類の福袋もオンライン限定・数量限定で販売する。