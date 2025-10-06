今回はビックカメラ有楽町店のオーディオ売り場を訪ね、レコードプレーヤー（ターンテーブル）の人気モデルを取材しました。

コーナーを担当する水柿真人氏によると、複数のラジカセや携帯カセットプレーヤーなどが並ぶなか、とりわけレコードプレーヤーの人気が目立っているとのこと。同氏は「往年の音楽好きだけでなく、若い人の間でもレコードプレーヤーの人気は盛り上がっています。音楽CDやサブスクの音源よりもよい音が楽しめるということで、街のCDショップでもレコードを置くところが増えていますしね」と若者の好みの変化を解説します。

ビックカメラ有楽町店 2階にあるオーディオ売り場。水柿真人氏にナビゲートしてもらった

良い出力でレコードを再生すると音の立体感が際立つうえ、小さな音量でもしっかりと耳に届くといった利点もあります。そうして支持を広げているレコードプレーヤーのなかでも人気のある製品を5つピックアップしてもらいました。下記の「レコードプレーヤー選びの3ポイント」を踏まえて、モデルごとに売れている理由を追っていきましょう。

＜レコードプレーヤー選びの3ポイント＞

まずは体験。売り場でも視聴できるので、レコードの音の良さを味わったうえで検討をはじめよう。

より良い音を追求するなら、針を交換できるタイプを選びたい。交換針も数千円から数万円まで選択肢は幅広い。

セットのスピーカー選びも重要。高品質なものほど小音量でもしっかり聴ける。

※本文と写真で掲載している価格は、2025年9月9日14:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見てください。

人気モデル1：音楽CD＆カセット＆ラジオも楽しめる「LP-R520」

最初に挙げられたのは、ティアックの「LP-R520」でした。ターンテーブルとカセットプレーヤーに加えて、CDプレーヤーやAM/FMラジオチューナーとスピーカーも備えた多機能モデルです。レコードやカセット、ラジオの音源をCD-R/CD-RWに録音可能で、取材時の価格は60,280円でした。

「若い方からご年配の方まで人気の定番モデルです。父の日や敬老の日のプレゼントにされることもよくあります。いろいろな音源をお持ちでも、この一台で楽しめますから」

人気モデル2：フルオートで使えるターンテーブル「AT-LP60X」

続いてピックアップされたのは、オーディオテクニカのターンテーブル「AT-LP60X」でした。33/45回転に対応するフルオート式のモデルで、取材時の価格は17,560円でした。針の交換が可能なほか、アクティブスピーカーやアンプと接続するなど、自由な組み合わせで楽しめます。

「シンプルにレコードが再生できる環境が手に入りますし、お好きなスピーカーや針で楽しめるという、拡張性も高い仕様になっています。大学在学中や新社会人になったころに買われる方も多い製品です」

人気モデル3：ラジカセのように持ち歩ける「SOUND BURGER」

同社のなかでもさらに若い世代に人気があるのが「SOUND BURGER」です。レコードを挟み込むような形状が特徴的な、モバイルに向いたプレーヤーです。1982年に登場した初代モデルに、ワイヤレス充電やUSB充電機能などを加えて復刻しました。取材時の価格は23,980円です。

「指名買いが多いモデルで、別売りの専用ケースを一緒に買っていかれる方も少なくありません。キャンプ場に持って行ったり、実家に帰省する際におじいちゃんおばあちゃんのレコードを再生したりと、いろいろな使い方で愛されています」

人気モデル4：トランクケース型でスピーカーも内蔵する「TE-2310RE」

モバイルできるレコードプレーヤーとしては、CICONIA（チコニア）の「TE-2310RE」も女性を中心に高い人気を得ているといいます。レトロなトランクケースをモチーフにした外観を採用し、スピーカーも内蔵。取材時の価格は14,800円でした。

「モバイルもできますし、部屋置きとしてもオシャレなんですよね。スピーカー一体型で1万円台というリーズナブルな価格も手伝って、安定した人気があります」

人気モデル5：レトロな脚つきターンテーブル「TE-2015」

同社のラインアップとしては、据え置きに特化した「TE-2015」も見落とせないとか。細い脚が伸びたレトロな印象のスピーカー内蔵ターンテーブルで、取材時の価格は20,920円でした。若い世代を中心に定番人気を得ているといいます。

「インテリアとしてもお洒落ですし、スピーカーにはBluetoothで他の機器も接続できるので、使い道を広げられるのも強みです。コンポ並みの音響環境が得られるので、音を楽しむ目的でも良い選択肢になると思います」

はみ出し情報･･･良質なコンポとセットで揃えるのもオススメ

水柿氏は、レコードプレーヤーを初めて購入するという人には、まず「コンポはお持ちですか？」と尋ねるといいます。「レコードを楽しむなら、やはり出力環境は重要です。コンポさえあれば十分な環境が得られますし、なければないでスピーカー内蔵型の良いモデルが選択肢に入ってきますから」とのこと。

そのコンポも、ここ10年で良品が多数登場して選びやすくなっているそうです。同店で定番人気となっているのは、パナソニックの「SA-PMX90」。ハイレゾ音源に対応したCDコンポで、スピーカーはBluetooth接続に対応します。価格は27,630円でした。

「スピーカー非搭載のターンテーブルとセットで買っても5万円内に収まりますし、小音量でも満足度の高い音が出ます。1からお部屋のオーディオ環境を整えたいという方にはオススメのモデルですね」