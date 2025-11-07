カシオ計算機は、耐衝撃カジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、花柄をあしらったアナログモデル「BGA-290FL」シリーズを11月8日より発売する。価格は17,050円。

「BGA-290」をベースに花モチーフの装飾を施した

「BGA-290FL」シリーズは、秋冬コーデに華やぎを添える花柄デザインが特徴。カラーバリエーションはブルー（BGA-290FL-2AJF）・ピンク（BGA-290FL-4AJF）・ホワイト（BGA-290FL-7AJF）の3色。

ベースモデルはラウンドケースとワイドフェイスが特徴の「BGA-290」。文字板に上品な花柄を施し、9時位置にクリスタルインデックスを配置することでエレガントな印象を演出した。ベゼルリングは蒸着処理を施し、メタリック感を高めている。







着用イメージ

10気圧防水に対応するほか、耐衝撃構造も備え、日常のアクティブなシーンを想定した仕様となっている。

主な仕様は以下のとおり（全カラー共通）。